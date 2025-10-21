Un gestor tributario confiesa que estafó 110.000 euros a Hacienda al solicitar la devolución de IRPF de una treintena de contribuyentes

«Es cierto de principio a fin. Lo reconocí desde el principio». Un hombre que entre 2017 y 2022 ejerció como gestor y consultor tributario reconoció este martes en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, que solicitó para quedárselas él las devoluciones del IRPF de una treintena de contribuyentes, haciéndose con una cantidad que ascendió a algo más de 110.000 euros. El acusado devolvió 4.100 euros a Hacienda y se compromete a seguir abonando 500 euros cada mes.

La Fiscalía, a la vista de la confesión, rebajó su petición de pena por un delito de estafa a un año de cárcel y el pago de 480 euros de multa, con la aplicación de las circunstancias atenuantes de reparación del daño y confesión.

La Agencia Tributaria, representada por la abogacía del Estado, mantuvo su petición de 3 años y medio de prisión al estimar que se abonó «una mínima parte» del perjuicio causado a la Hacienda Pública. La defensa se mostró conforme con lo planteado por el fiscal, y sostiene que su cliente actuó de esa manera porque estaba en una situación precaria, existiendo «estado de necesidad». «Está sumamente arrepentido», dijo el abogado.

La Fiscalía relata en su escrito de calificación que el acusado solicitó de la AEAT en nombre de distintos contribuyentes que ignoraban esta circunstancia (y de los que disponía de datos personales, tributarios e, incluso en algunos casos de sus certificados digitales por tratarse de clientes con los que le unía una relación de confianza) distintas devoluciones en relación con el IRPF.

Presentó, añade el fiscal, telemática mente dichas declaraciones sin que los perjudicados supiesen nada, haciendo constar en los expedientes como datos de contacto su número de teléfono móvil, sus direcciones de correo electrónico y utilizando cuatro cuentas bancarias para recibir el dinero: las de dos hijos, la de su esposa y la de su madre.