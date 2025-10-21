Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Doble escala bajo la lluvia en Vigo: «Queen Victoria» y «Celebrity Apex»

Los dos buques suman en total 5.000 pasajeros

El «Queen Victoria» y «Celebrity Apex» atracados este martes en el puerto de Vigo.

Francisco Díaz Guerrero

El puerto de Vigo continúa sumando escalas de cruceros en el mes más importante del año, para el que están previstos 23 atraques. Este mismo martes coincidieron Queen Victoria y Celebrity Apex, con un desembarco próximo a los cinco mil pasajeros y algo más de 2.200 tripulantes.

El Queen Victoria volvía a Vigo en su segunda visita del año, esta vez en crucero mediterráneo de 32 noches entre Trieste y Southampton en el que el pasaje disfrutó de visitas a numerosos puertos de Croacia, Grecia y Turquía, además de Palma, Barcelona, Cartagena y Cádiz, desde donde llegó a Vigo antes de rendir viaje en Inglaterra. El elegante trasatlántico de Cunard Line volverá a la ciudad el próximo 4 de noviembre.

Por su parte el Celebrity Apex arribó en crucero trasatlántico de 13 noches entre Southampton y Puerto Cañaveral (Florida) en el que el pasaje visita Vigo, Leixoes, Ponta Delgada y Kings Wharf (Bermudas). Tras invernar en el Caribe, el llamativo crucero volverá a Europa en 2026 para hacer un total de seis escalas en Vigo entre mayo y octubre. 

