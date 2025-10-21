En Directo
DIRECTO VIGO
Últimas noticias hoy en directo de Vigo
Toda la información de la ciudad y su área, minuto a minuto
Toda la información de Vigo en un mismo lugar. Mantente informado de las noticias y la última hora de la actualidad de la ciudad y su área, en directo.
Adrián Amoedo
CTAG centra en el área de electrónica el ERE tras caer las ventas 8 millones
Es la mitad de los casi 900 trabajadores de O Porriño. Los ingresos son un 40% menos de lo esperado a estas alturas del año. En 2024 el centro ya había perdido rentabilidad.
Elena Villanueva
Cuando ni el DOG ni la conciliación son «suficientes» para rehacer un horario
Una profesora denuncia ante la Xunta el incumplimiento de la adjudicación de destinos en un centro de Vigo, que le deniega la itinerancia con otro colegio y un horario matinal para poder cuidar de sus hijas.
Sancionada con 30.000 euros una empresa del motor de Vigo por contratar trabajadores durante una huelga
«Durante la huelga no cabe contratar personal si no es para sustituir a trabajadores que estén de baja por motivos ajenos al paro», concluye el titular del Juzgado de lo Social nº1 de Vigo, en una sentencia en la que ratifica una sanción de 30.000 euros para una empresa del sector de la automoción del área que fichó a cinco empleados cuando los trabajadores protagonizaban una protesta laboral.
La Ciaim concluye el informe definitivo del naufragio del «Villa de Pitanxo»
La Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim) ha entregado al fin su informe definitivo sobre el naufragio del Villa de Pitanxo, el buque de Pesquerías Nores que naufragó el 15 de febrero de 2022 en aguas de Terranova. A bordo iban 24 personas, de las que solo sobrevivieron el capitán, Juan Padín, su sobrino Eduardo Rial y el marinero Samuel Kwesi Koufie. Los cadáveres de 12 tripulantes no fueron localizados.
Víctor P. Currás
Rafael Louzán: «Espero que Vigo y Valencia sean sedes, reúnen las condiciones, pero la última palabra es de la FIFA»
Todos los caminos pasan por Zúrich. El vía crucis que está sufriendo Vigo para acoger el Mundial 2030 de fútbol sigue sin definirse a pesar de los argumentos legales y el interés de varios actores por concretar la reforma del estadio dependerá de la decisión final de la FIFA. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, acudió este viernes a la ciudad para exponer su proyecto al frente del organismo al que llegó hace ahora diez meses. Antes de intervenir en el Círculo de Empresarios añadió un nuevo apoyo para que Balaídos y Valencia estén incluidas en la cita que se organizará junto a Portugal y Marruecos.
Herido un motorista en un accidente múltiple que colapsa la salida de Vigo por la AP-9
Un motorista ha resultado herido esta tarde en un accidente en la AP-9V en el que también se han visto implicados un turismo y un camión. El siniestro ocurrió a las 17:30 a la altura de Teis, en dirección al puente de Rande, y está provocando retenciones.
Carlos Ponce
El caos diario de tráfico en el Meixoeiro: cinco ‘leiraparking’ y ancianos por la carretera
El caos de tráfico en los accesos es diario. La falta de aparcamiento lleva a los conductores a dejar sus vehículos mal aparcados, exponiéndose a multas. Es más, la Policía Local acude habitualmente por allí para sancionar a estos coches y, también, para intentar desalojar a los conocidos como gorrillas que se han hecho en los últimos tiempos con toda la zona: intentan ayudar a aparcar a los pacientes y familiares que acuden allí a diario a cambio de un dinero.
Adrián Amoedo
Galicia cumple los requisitos que busca SAIC: mano de obra, puerto y proveedores
El grupo chino dice que España «está bien posicionada» para su fábrica de coches y que no ha tomado la decisión sobre el sitio.
Víctor P. Currás
Mundial 2030: «Vigo no se plantea denunciar ante la FIFA, sino abrir un diálogo institucional con ella»
Un manual para poder escapar del laberinto que ha supuesto el «Sedegate» para las aspiraciones mundialistas. El abogado y catedrático Eduardo Gamero Casado (Sevilla, 1968) explica el camino que debe llevar a Balaídos a la cita del 2030. Bético de cuna, ve «indicios» claros de que la RFEF maniobró en la selección y considera un reto «precioso» que el Concello le haya elegido para asesorarlo.
Pablo Galán
Más de 40 obras públicas están en marcha en Vigo, con 227 millones de inversión
La inversión pública es uno de los motores fundamentales para el desarrollo de cualquier territorio y, en estos momentos, en Vigo hay más de 40 proyectos en marcha (se tienen en cuenta las obras ya iniciadas o en fase de licitación para su arranque en las próximas semanas que precisan, por su presupuesto, salir a concurso) que suman un montante económico de casi 230 millones (sin contar el IVA), según los datos publicados por las distintas administraciones en sus portales de contratación.
- La parcela de la antigua estación de bus de Vigo será un espacio de encuentro social
- Sancionada con 30.000 euros una empresa del motor de Vigo por contratar trabajadores durante una huelga
- La ruta más bonita de Galicia: pasarelas sobre el río y un paisaje de película
- Los nuevos funcionarios que entren a la Xunta dejarán de ocupar destinos provisionales
- Rescatan de aguas de la ría el cadáver de un motorista que sufrió un accidente en la PO-11 en Pontevedra
- Un incendio calcina por completo un piso en Vigo
- Muere la mujer de Vilagarcía arrollada por una vaca en el San Froilán de Lugo
- Galicia tendrá una de las cuatro fábricas europeas que harán IA experimental