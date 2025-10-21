Las consultas de cáncer de mama crecen un 26% en el Chuvi

La Unidad de Patología Mamaria del Área Sanitaria de Vigo realizó el año pasado 8.973 consultas, 2.369 más que el anterior, lo que representa un incremento del 26%. Las cifras «revelan la continuación alcista», destacan desde el Servizo Galego de Saúde y añaden que los datos «refuerzan la capacidad diagnóstica y de atención de esta unidad».

Las mamografías también aumentaron, con un 9% más, hasta las 11.195. Además, se realizaron 9.704 ecografías de mama y 1.224 resonancias magnéticas. La unidad incorporará un nuevo mamógrafo con contraste de última generación.

La mayoría de las pacientes proceden de Atención Primaria y del Programa Galego de Prevención del Cáncer de Mama. La Administración resalta que el aumento de la edad del cribado en los últimos años —ha subido de los 69 a los 74 años—, supone «un importante hecho a la hora de la detección precoz».