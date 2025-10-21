Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las consultas de cáncer de mama crecen un 26% en el Chuvi

Jornada en el Meixoeiro.

R. V.

La Unidad de Patología Mamaria del Área Sanitaria de Vigo realizó el año pasado 8.973 consultas, 2.369 más que el anterior, lo que representa un incremento del 26%. Las cifras «revelan la continuación alcista», destacan desde el Servizo Galego de Saúde y añaden que los datos «refuerzan la capacidad diagnóstica y de atención de esta unidad».

Las mamografías también aumentaron, con un 9% más, hasta las 11.195. Además, se realizaron 9.704 ecografías de mama y 1.224 resonancias magnéticas. La unidad incorporará un nuevo mamógrafo con contraste de última generación.

La mayoría de las pacientes proceden de Atención Primaria y del Programa Galego de Prevención del Cáncer de Mama. La Administración resalta que el aumento de la edad del cribado en los últimos años —ha subido de los 69 a los 74 años—, supone «un importante hecho a la hora de la detección precoz».

