Cataluña quiere ampliar sus plazas de Medicina y tiene mejor ratio que Galicia

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, anunció en el último debate de política general del pasado 7 de octubre que la Generalitat aumentará las plazas para cursar Medicina en Cataluña Y puso una fecha, el 2031 (se da un margen de seis años, lo que dura el grado de Medicina), para pasar de las 1.333 plazas actuales a las 2.000, un aumento del 50%. 667 plazas más para ser exactos. «Necesitamos más médicos y necesitamos que nuestros jóvenes que quieran dedicarse a esto puedan estudiar en universidades catalanas», aseguró Illa.

En la actualidad, en Cataluña cuentan con seis facultades de Medicina públicas y otras dos privadas. Juntas, suman 1.333 plazas de nuevo ingreso. Eso arroja una tas de una por cada 6.087 habitantes de la comunidad catalana. Una ratio más baja que la gallega: las 403 nuevas plazas de la Universidad de Santiago de Compostela supone uno por cada 6.087 gallegos.

Pese a que Cataluña tiene más plazas por habitante que Galicia, a la Generalitat no le parecen suficientes para cubrir las necesidades de nuevos facultativos y para facilitar el acceso a los estudiantes. Tal y como publica El Periódico, La Conselleria de Recerca i Universitats ya ha iniciado los primeros contactos con las universidades públicas catalanas que cuentan con estudios de Medicina para abordar con ellas el aumento de plazas. El plan, según las fuentes, se está acabando de afinar. Las universidades están dispuestas a escuchar pero el contenido de ese plan deberá ir acompañado de financiación. Porque no se trata solo de crear una plaza, sino que se deben garantizar el profesorado, los espacios y, sobre todo, las prácticas en hospitales y centros sanitarios.

Subir estas 667 plazas supondría que contarían con una de nuevo ingreso por cada cuatro mil habitantes, más o menos. Para alcanzar esa ratio en función de la población, en Galicia se necesitarían unas 680 plazas de nuevo ingreso, 277 más que las actuales

En Cataluña hay seis facultades de Medicina públicas —la Universidad de Barcelona, la Autónoma de Barcelona, la Pompeu Fabtra, la Rovira I Virgili, la de Lleida y la de Girona—, así como dos privadas —la Universidad Internacional de Cataluña y la de Vic—.

Pero hay otras tres más en proyecto. Para el curso próximo, había anunciados nuevos grados de Medicina en tres universidades, una pública —la Universitat Politècnica de Catalunya, con 50 plazas— y dos privadas —la Universitat Blanquerna-Ramon Llull, con 120 y la CEU Abat Oliba, con 50— De las tres, hoy por hoy, solo cuenta con la luz verde de la Agència de Qualitat Universitària (AQU) el grado de la Blanquerna-Ramon Llull, al que solo le falta la aprobación del Consejo de Universidades y el reconocimiento de sus hospitales como universitarios.