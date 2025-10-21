Carmen García Mateo lanza su candidatura al Rectorado

Por primera vez en la historia de la UVigo y a falta de que se puedan presentar más aspirantes, dos mujeres competirán por ocupar el Rectorado en mayo de 2026. Como ya era esperado, la catedrática de Telecomunicaciones Carmen García Mateo ha decidido dar el paso y mañana hará oficial su concurrencia a las elecciones durante un acto en el edificio Redeiras en el que estará acompañada de varios miembros de su lista.

García Mateo coordinaba desde hace un año la elaboración de la candidatura de la plataforma Nós Universidade, pero no ha sido hasta ahora cuando ha confirmado que será ella la que estará al frente.

Catedrática de Teoría de la Señal e investigadora del grupo de Tecnologías Multimedia del centro atlanTTic, fue vicerrectora de Titulaciones en el equipo de Alberto Gago y su trayectoria académica e investigadora cuenta con numerosos galardones entre ellos, el María Wonenburger.

Hace justo un mes que la vicerrectora de Investigación, Belén Rubio, obtenía el apoyo del colectivo H2040 para liderar su candidatura y optar a sustituir a Manuel Reigosa, que después de dos mandatos consecutivos no puede presentarse a la reelección.

La UVigo podría tener asegurada su primera rectora, un hito que también alcanzará en 2026 la USC, donde ya han manifestado su intención de presentarse a las elecciones del próximo año cinco candidatas.