Antiguos buses de Vitrasa disfrutan de una segunda ‘vida’ en Jerez y Estepona

Vitrasa envió una pequeña flota de ocho autobuses a Jerez de la Frontera a finales de agosto. Son un alquiler temporal que funciona desde el pasado mes, a falta de que lleguen allí 25 nuevas unidades. Aunque desde el ejecutivo contemplan que puedan quedarse tras la nueva remesa, como refuerzo de los nuevos.

Los autobuses enviados, ya en desuso en la ciudad olívica, funcionaron durante quince años. Ahora, viven una nueva vida de alquiler. En total, le costaron a Jerez unos 16.000 euros, aunque el ayuntamiento andaluz tuvo que pagar a mayores el precio de llevarlos hasta allí. Por tanto, el importe final rozaría los 40.000 euros. Para el traslado se contactó con la firma guipuzcoana, Transordizia High & Heavy.

Además de esta flota, Estepona (Málaga) también recibió otros cuatro vehículos de Vitrasa, de la compañía Avanza, que ya funcionan en sustitución de las ausencias.

Estas transferencias ocurrieron mientras Vigo se rejuvenecía con cinco buses del modelo Solaris Urbino 12. En la ciudad hay 124 operativos y tienen, en conjunto, cuatro años de antigüedad. Los más viejos fechan de 2012. Es la media más baja de España.