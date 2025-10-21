El ‘Airbnb’ para perros que ya tiene 30 pisos en Vigo

A los hoteles caninos les ha salido un competidor que cada vez prolifera más en la ciudad. Al igual que en el mundo humano, hay una aplicación para que los convivientes a cuatro patas puedan quedarse en pisos de particulares, igual que con Airbnb. Se llama Rover y, por ahora, hay hasta 30 personas que anuncian sus viviendas para dar cobijo temporal a animales. También se incluyen otros servicios como guardería de día o visitas a domicilio. Para este reportaje, dos de las cuidadoras mejor valoradas y más solicitadas explican su día a día como huéspedes.

Los precios por pasar una noche en un piso ajeno parten de los 11 euros y ascienden hasta los 25. Los usuarios tienen un seguro y un veterinario asociado, obteniendo así garantías jurídicas y sanitarias, como ocurre en Blablacar.

Bibiana Limés lleva un año usando Rover y es de las pocas que pueden vivir únicamente de ello. Se estaba sacando un certificado como educadora canina profesional y a mitad de proceso inició su negocio: «Ya estaba capacitada y a través de esta vía me aseguraban a mí y a los perros. Es un respaldo por si pasa algo», dice.

Ella, que se tuvo que hacer autónoma por el volumen de clientes, tiene su «guardería» en casa y recibe a un máximo de seis al día. «Soy una opción para aquellos propietarios que visitan hoteles caninos, pero que no les gusta que sus perros estén en cheniles o que puedan no llevarse bien», cuenta. «Aquí están como en su casa, siempre libres», añade.

Sonia Freire con Sam, en la plaza de A Miñoca.

Limés trabaja los 365 días. Sin descanso. Ya tiene reservas para Navidades desde hace un año y en verano experimenta un bum de solicitudes por las visitas a las Islas Cíes: «Como también tengo centro de día, esos meses hago lleno. Hasta 30 mascotas diferentes», indica. Con noche incluida, la máxima estancia de un perro fue de tres semanas, aunque lo habitual es que sea de una. La cobra a 19 euros, pero por más de cinco días son 17.

Por otra parte, los paseadores también son un gran número. Aunque en esta app aparecen alrededor de 40, en otras páginas como Milanuncios superan el centenar.

Visitas a gatos

Sonia Freire es una de las usuarias de Rover mejor valoradas y también de las más baratas. Por cinco euros da paseos de media hora. Por ocho, los lleva 30 minutos más. Dice que se mantienen en precios bajos porque no le gustaría que necesitar ayuda con los animales se convirtiese en un privilegio. De hecho, algunos de sus clientes son personas que dejan a sus perros con sus padres ya mayores y que no pueden (por falta de fuerza) sacarlos a pasear. Otro perfil con el que suele toparse son personas con horarios de trabajo complicados o con mascotas con mucha energía que necesitan más movimiento que el resto.

Freire empezó cuidando las mascotas de conocidos, pero hace siete meses decidió tomárselo en serio: «Trabajo todas las semanas, algunos días ya los tengo completos», indica. En épocas de vacaciones lo que más le piden es el cuidado de gatos, ir a casa de sus dueños, cambiarles la arena, darles de comer y jugar con ellos.