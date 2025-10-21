AFAN denuncia la falta de alimentos por una deuda de 15.000 euros de la Xunta: «No tengo un gramo de arroz»
La ONG viguesa lanza un SOS para atender a 860 familias a las puertas de la Navidad
Nueva llamada de socorro por parte de la Asociación Freijeiro de Ayuda al Necesitado (AFAN) ante la falta de fondos y alimentos. Esta ONG viguesa que atiende a más de 860 familias denuncia el retraso en el cobro de una subvención de la Xunta de Galicia de más de 15.000 euros, lo que está poniendo en riesgo su suministro de comida y bebida a los vecinos. «No tengo un gramo de arroz para darle a nadie», denuncia Tensi González, alma máter de la organización.
La ayuda del gobierno autonómico estaba prevista para el mes pasado, aunque no han trascendido los motivos del retraso. En este periodo sí ha recibido la primera transferencia del Concello de Vigo y en los próximos días se espera que le llegue la segunda. Al mismo tiempo, las donaciones de empresas y particulares de la ciudad como Conxemar y Larsa le han permitido abastecerse de productos frescos.
Cena de navidad
Durante los últimos meses AFAN ha estado al borde del cierre en varias ocasiones debido al fin de las ayudas europeas. El próximo 29 de noviembre celebrarán su ya tradicional cena benéfica en el Círculo de Empresarios para recaudar fondos. El objetivo de la misma es poder comprar varios pollos asados de cara a la Navidad a las familias más vulnerables.
