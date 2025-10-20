El Vigo-Ourense seguirá sin trenes subvencionados en las diez horas centrales del día

Ir de la primera a la tercera ciudad de Galicia en tren es más difícil en el siglo XXI no es misión imposible, pero sí en el caso de querer hacerlo de una forma económica y flexible. Y es que la relación ferroviaria entre Vigo y Ourense deja sin ninguna frecuencia las diez horas centrales del día en cuanto a regionales se refiere. Los trenes de Obligación de Servicio Público (OSP) son aquellos en los que Renfe deja un precio fijo en los billetes —sin tener en cuenta la demanda— y el Ministerio de Transportes asume parte de su coste. En contraste a esto, los servicios comerciales (AVE, Avlo o Alvia) presentan precios del doble o triple, dependiendo la fecha.

Y es que la línea del Miño sufre un cóctel que le deja varias marchas por detrás de su «hermana» del Eje Atlántico. Mientras una es la línea con más viajeros de Media Distancia de toda España cuando se cumplen 55 años de su amenaza de cierre, la otra apenas tiene tres estaciones con más de 10 pasajeros al día. El motivo es una suma entre decisiones comerciales y operativas que hunde la competitividad del sur gallego frente al eje de Santiago y A Coruña.

Actualmente por la decimonónica vía circulan dos frecuencias por sentido al día con salidas 7.48 y 14.07 de Guixar y a las 10.05 y 21.45 de la estación de Empalme. La primera en sentido este y el regreso a la costa por la noche son además con el Alvia de Barcelona que circula tres veces por semana y que permite reservar un porcentaje de billetes para los trayectos internos: las plazas sinergiadas.

Esta solución está presente en decenas de relaciones de toda España y Europa. También en Galicia, donde en la primera semana de junio con la oferta completa con los Avril más de 6.000 personas lo utilizaron como Avant entre A Coruña, Santiago y Ourense, algo que no puede hacerse en Vilagarcía o Pontevedra, que carecen directamente de regionales al interior.

Recientemente el Ministerio de Transportes ha informado que todavía no se recuperarán las 14 circulaciones semanales entre Vigo y Ponferrada o Ourense ausentes desde la pandemia. En una respuesta escrita en el Senado a Carme da Silva (BNG) completó su repóker de excusas al respecto al añadir la formación de maquinistas a la falta de demanda, material rodante, personal y obras de adaptación al Corredor Atlántico. Estas frecuencias, tal y como figuraban en los contratos previos a 2020, tenían salidas de Guixar a las 7:05 y 9:10 horas, siendo sus regresos 21.04 y 23.00 horas. Esto mantendría la imposibilidad de que los desplazamientos fueran bidireccionales cada jornada, concentrándolos además en las franjas matinales y casi nocturna.

La incorporación de las plazas sinergiadas permitiría llegar a Vigo a lo largo de la tarde (en los AVE de las 15:26 y 19:58), aunque la verdadera revolución estaría en sentido a la meseta. El primer tren desde Urzáiz llegaría a las 7:26 horas, permitiendo enlazar hacia autobuses al resto de la provincia a primera hora. Las llegadas a las 11:27 horas en Avlo o las 15:13 aumentarían la permeabilidad de una línea, siendo el AVE que llega a Empalme a las 18:55 horas el nuevo último servicio diario. Así podrían usarse los nuevos bonos de Media Distancia de 10 viajes cuyo coste es de 51,40 euros frente a los 15 o 20 que requiere viajar en el AVE con billete «a mercado» o los casi 30 al hacer transbordo con un Avant en Santiago de Compostela.

Negocio por carretera

El evidente nicho de negocio no ha quedado desatendido por completo, aunque ha sido asumido por el transporte por carretera. La ruta de Blablacar entre Vigo y Ourense (así como su continuación a Madrid) son las más solicitadas en Galicia. En cuanto a los autocares, son habituales las escenas de decenas de viajeros esperando a que Monbus envíe vehículos para atender a todos los que tienen billete. Todo con tal de no sufrir las curvas de la A-55 en Tameiga o el pésimo estado del firme de la A-52 que padecen a diario miles de conductores.