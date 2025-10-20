El Vigo Dance Festival se celebrará los días 8 y 9 de noviembre

Abel Caballero y las responsables del Vigo Dance Festival 2025, Marta Díaz, Cristina Rodríguez y María Lagoet, presentaron este lunes la edición de otoño del evento de danza local. Se trata de una iniciativa de carácter abierto que cuenta con el apoyo del Concello.

La participación está dirigida a todas las escuelas de baile, bailarines amateurs y asociaciones de la ciudad, que se pueden inscribir, de forma gratuita, antes del día 31 de octubre en www.coreomagazine.com/vigo-dance-festival.

El evento se ha convertido en un escaparate del talento local y de la diversidad de estilos y escuelas. Todos los participantes recibirán un premio.