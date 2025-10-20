Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Vigo Dance Festival se celebrará los días 8 y 9 de noviembre

El auditorio Mar de Vigo acoge la segunda cita del año con el evento de danza local, totalmente gratuito

Abel Caballero con las responsables del Vigo Dance Festival 2025, Marta Díaz, Cristina Rodríguez y Cristina Lagoet.

Abel Caballero con las responsables del Vigo Dance Festival 2025, Marta Díaz, Cristina Rodríguez y Cristina Lagoet. / FdV

R. V.

Vigo

Abel Caballero y las responsables del Vigo Dance Festival 2025, Marta Díaz, Cristina Rodríguez y María Lagoet, presentaron este lunes la edición de otoño del evento de danza local. Se trata de una iniciativa de carácter abierto que cuenta con el apoyo del Concello.

La participación está dirigida a todas las escuelas de baile, bailarines amateurs y asociaciones de la ciudad, que se pueden inscribir, de forma gratuita, antes del día 31 de octubre en www.coreomagazine.com/vigo-dance-festival.

El evento se ha convertido en un escaparate del talento local y de la diversidad de estilos y escuelas. Todos los participantes recibirán un premio.

