SOS de las residencias de mayores para encontrar personal estable

El personal de las residencias estuvo en primera línea de batalla contra el COVID en un escenario que era completamente nuevo para todos. Hasta que se fueron estableciendo protocolos concretos, los trabajadores estaban a ciegas y no sabían cómo tenían que actuar ante un virus que se estaba llevando por delante a tantos de los mayores que estaban a su cargo. Aquellos meses fueron tan duros, tanto a nivel profesional como personal, que un buen número de los empleados de los geriátricos decidió reciclarse profesionalmente hacia otros sectores. Con la situación ya normalizada, sin embargo, las residencias de Vigo están teniendo serios problemas para encontrar nuevo personal.

Una alta ejecutiva de uno de los principales grupos especializados en el servicio de cuidado personas mayores con gran presencia en Vigo, afirma que actualmente son muchos los trabajadores que abandonan a los pocos días de empezar en el puesto. «Lo dejan rápido porque no les gusta y consideran que es demasiado duro», apunta. En la mayoría de casos, se trata de técnicos en atención a personas con dependencia o auxiliares de enfermería, que son los que se encargan del cuidado integral de los mayores alojados en las residencias.

Y hay que tener en cuenta que los geriátricos de Vigo viven ahora mismo una situación de elevadísima demanda y, por tanto, necesidad de más personal. DomusVi, por ejemplo, tiene llenas todas sus residencias en la ciudad salvo la última que abrió, en el entorno de Fátima, en la que quedan unas veinte plazas disponibles. El resto de geriátricos de Vigo están todos llenos salvo alguna vacante libre que surge de forma excepcional. Es prácticamente imposible conseguir cama para personas con un grado tres de dependencia, es decir, aquellas que necesitan asistencia para realizar prácticamente todas las actividades básicas.

Ahora mismo solo en Vigo hay activas más de treinta ofertas de trabajo, muchas como gerocultores (auxiliar especializado en mayores) pero también para otros puestos como fisioterapeutas o psicólogos e incluso conductores.

DomusVi posee con una fuerte implantación en Galicia con 28 residencias, cerca de 4.000 plazas residenciales y más de 3.400 empleados, concentrando un 20% de toda la plantilla. Estas cifras constatan el peso y crecimiento de la compañía en el territorio. En este sentido, DomusVi anunció la incorporación de más de 70 profesionales en sus centros de Galicia en áreas clave del ámbito asistencial y de apoyo, como enfermería, fisioterapia, cocina, entre otros; el proceso de selección ya está abierto para las diferentes vacantes. También otros centros para mayores como Ballesol tienen distintas vacantes abiertas.

El envejecimiento de la población está llevando al límite a las residencias de mayores de Vigo. La única pública de la Xunta en Vigo es la del Meixoeiro y está llena, con una enorme lista de espera. El gobierno gallego ofrece plazas concertadas en los centros privados. Pero los que no consiguen esa ayuda tienen que hacer un fuerte desembolso.

Por lo general, una vacante en un geriátrico de la ciudad cuesta más de 2.200 euros mensuales, una cantidad a la que muchos mayores no pueden acceder pues su pensión es insuficiente. En la mayoría de casos, son los hijos los que se encargan de pagar esa cuota mes a mes, un precio que puede crecer todavía más por los distintos servicios que se contraten a mayores, como el de peluquería.

Cuidadores 24 horas

Las residencias reconocen que hay personas que llaman completamente desesperadas para intentar ingresar a sus padres pero se encuentran con una negativa por falta de plazas. En estos casos, la única alternativa que les queda a los familiares es contratar a cuidadores a domicilio, en muchos casos a tiempo completo si el paciente tiene un elevado grado de dependencia y por la necesidad de conciliar. En estos casos, el desembolso puede ser incluso mayor que una plaza en una residencia.