SOS de Aceesca por su proyecto de hogar
Las familias de la Asociación de Apoyo a Personas con Diversidad Intelectual Aceesca lanzan un SOS por el hogar/vivienda en cuya construcción llevan trabajando desde hace tres años y que «va a quedar paralizado por falta de financiación y plazos necesarios para su obtención». En una semana, han recabado la firma de 1.150 personas para sacar adelante este proyecto de futuro para sus hijos. Piden ayuda para concluirlo y que puedan tener un hogar.
