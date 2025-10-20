El Sergas invita a vacunarse en el ‘cole’ al 9% de los niños vigueses de 3 a 11 años y aceptan más de la mitad
El plan piloto en aulas se estrenó hoy en la ciudad en el Pintor Laxeiro
La cobertura de covid y gripe en las setenta residencias del área alcanzó el 90%
Más que miedo, los niños de 1º de Primaria del CEIP del Pintor Laxeiro se enfrentaban este lunes a la vacunación de la gripe con algunos «nervios». El colegio de A Florida, con 401 alumnos convocados, fue el primero del municipio de Vigo en recibir al equipo de seis enfermeras del plan piloto de vacunación antigripal.
En la ciudad, han sido invitados 1.932 niños de 3 a 11 años de cuatro centros —mañana martes acudirán al García Barbón; el miércoles al Villa Laura; y terminarán en el Apóstol Santiago—. Representan el 9% de los vigueses con esta edad —datos del IGE—.
Algunos niños echaron mano de los peluches que se les ocurrió llevar a las profesionales. «Yo me abracé al oso», explicaba una. «Pues yo no lo necesité», sacaba pecho otro. «Por la nariz no duele», coincidían. «Se nota como si algo frío entrara» y «olía a mentolado», describían. Hacerlo con sus compañeros, en el pabellón, les parece mejor plan que solos en la consulta. A las enfermeras también. Hoy, por ejemplo, inmunizaron a 214 menores —el 53,3% de los convocados—, frente al goteo que podrían recibir en consulta. «Alguna familia era reticente por no acompañar a su hijo, pero los niños se animan viendo a los amigos y pierden el miedo», cuenta Marta Solla.
En los colegios también ven la iniciativa muy «práctica» y que no supone demasiado esfuerzo, según sostiene la directora del Pintor Laxeiro, Esther Fernández. El jefe territorial de Educación en Pontevedra, César Pérez Ares, lo ve «muy positivo» porque «el nivel de vacunación es altísimo» y «va a evitar mucho absentismo».
La coordinadora del piloto en el área, Sonia Bernardo, explica que el primer paso fue revisar las historias de los 3.133 niños de los 8 colegios convocados para detectar alergias y otros criterios de exclusión y contactar con sus familias. Retirados estos casos, el resto de familias entregaron las autorizaciones para 1.716 niños. El número final de vacunados variará con los que ese día no vayan al cole o los que se apunten a última hora. Mientras en Infantil la aceptación es muy alta —casi todos los alumnos—, en Primaria es mucho menor —hoy solo hubo 4 de una clase de 6º—.
La mayor cobertura se alcanzó en el Lar (Mos), con un 55,1%, seguido del Pintor Laxeiro. En el María Zambrano (O Rosal) se logró un 50,3%; en el Infante Felipe (Salvaterra), un 46,4%; y en el Raíña Aragonta (Salceda), un 40,8%.
Centros sociosanitarios
En la primera semana de vacunación a menores, se inmunizó a 1.177 niños del área, de 6 meses a 11 años. Los que no entran en el piloto en colegio son convocados por SMS en su centro de salud, según explica Antonio Rodríguez, el subdirector de Enfermería y coordinación de vacunación en el área.
La campaña comenzó por los 68 residencias del área, donde inmunizaron al 90% de los usuarios de gripe y covid —3.934—. Hoy comenzaron en el hospital con inmunodeprimidos menores de 70 años —5.112 citados— y, en los centros de salud, con población mayor de esa edad —101.686—.
Reclaman enfermeras especialistas en Pediatría en colegios
"El trabajo no sale adelante si el equipo no es bueno", destacaba la coordinadora del plan piloto de vacunación en centros educativos, Sonia Bernardo, tras destacar el excelente trabajo de las cinco profesionales que le acompañan. Dos de ellas, son residentes de la especialidad infantil, que aprovecharon la ocasión para reivindicar la figura de la Enfermera de Pediatría en colegios tanto para labores de atención como de prevención.
El jefe territorial de Educación, César Pérez Ares, destacó que Educación ha dotado de enfermeras (sin especialidad exigida) en los centros de educación especial del Saladino Cortizo y Vilagarcía. Además, puso en valor el programa Alerta Escolar, mediante el que los centros están al tanto de los alumnos con distintas alergias o patologías y cuentan con un teléfono directo para emergencias para una actuación inmediata.
Pérez Ares no descarta que en un futuro la enfermera pediátrica escolar sea una figura presente en los centros escolares. Recordó cómo, cuando él llegó al cargo, en 2009, había cuatro cuidadores en la provincia y ahora son 327.
