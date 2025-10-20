Rincones ribereños de Vigo se tiñen de naranja: ¿vertido contaminante o fenómeno natural?

«¡Que no cunda el pánico!» Así ha encabezado la Autoridad Portuaria de Vigo su post en redes sociales por el revuelo social armado tras aparecer teñidas de color naranja diferentes zonas marítimas de su jurisdicción.

Y no solo en aguas de tutela portuaria. La manchas anaranjadas han coloreado diferentes rincones ribereños a lo largo y ancho de la ría de Vigo, lo que ha disparado también las llamadas a las instituciones correspondientes, como los concellos del Morrazo. Sin embargo, la unánime impresión de los ciudadanos, convencidos por completo de estar ante un vertido contaminante, no es acertada. Todo lo contrario.

Las explicaciones ofrecidas por el Puerto de Vigo en redes como Instagran, donde las acompañan de una foto de la dársena del puerto deportivo de Bouzas, y que suscriben expertos consultados por FARO, certifican que esta coloración de aguas tienen un origen «totalmente natural».

De hecho se trata, indican desde Praza da Estrela, de «un evento estacional característico de esta época del año», por lo que no hay motivo alguno para la preocupación. Lo que no quita que dada la irónica exageración del encabezamiento empleado en su post, el Puerto de Vigo entienda la alarma desatada.

Los biólogos a los que preguntó este periódico incluso apuntan la posibilidad de que esta marea roja inocua produzca un efecto «ardora», así que de noche puede que estos rincones se ilumine de un verde fluorescente.