Penas que suman 30 años de prisión para la red que tepaicheaba con droga en A Doblada
Los 21 acusados llegaron a un acuerdo con la Fiscalía y solo dos ingresarán en prisión
Una veintena de acusados se sentaron esta mañana en el banquillo de la macrosala de la Ciudad de la Justicia por delitos de tráfico de drogas en las inmediaciones del barrio de la A Doblada, en Vigo. De ellos, tres fueron citados por videoconferencia, dos acudieron desde la prisión de A Lama y uno se encuentra en busca y captura. Los restantes admitieron los hechos en una vista por conformidad ante los magistrados de la Sección Quinta de la Audiencia de Pontevedra, con sede en Vigo. Los procesados sumaron penas que alcanzan los 30 años de prisión, al aplicársele la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas y a dos de ellos el agravante de reincidencia.
Todos admitieron los hechos por los que estaban acusados. Según el escrito del fiscal, los procesados integraban un clan familiar liderado por una mujer y dos hijos, residentes en la calle Xílgaro, y que contaban con una red de narcopisos y proveedores. Actuaron en plena pandemia, entre diciembre del 2020 y enero del 2021.
Entre los acusados se encuentra Samuel D. F., uno de los implicados junto al exboxeador Jorge Sosa, más conocido como Makelele, en el accidente mortal de Jenaro de la Fuente, en el que falleció un matrimonio de Candeán.
