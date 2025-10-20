Un modelo de gestión del monte agotado
Comuneros de toda la provincia se reúnen en Vigo para debatir sobre las soluciones necesarias para prevenir incendios forestales la próxima década
C. P.
Mancomunidades del Baixo Miño, Morrazo, Pontevedra, Val Miñor y Vigo se reunieron el pasado fin de semana en Valladares para unas jornadas dedicadas a la gestión forestal en Galicia que reunió a voces diversas pero con un diagnóstico común: el modelo actual del monte gallego está agotado y necesita una transformación profunda si se quiere combatir de forma efectiva la creciente amenaza de los grandes incendios forestales.
Durante el debate, se criticó duramente el modelo de prevención y extinción vigente, al que calificaron de ineficaz. Se señaló la descoordinación entre administraciones, así como una legislación que perpetúa el ciclo «fuego–replantación–abandono–fuego», sin romper nunca con esta dinámica.
Entre sus propuestas destaca el fomento de un monte multifuncional y sostenible, que combine usos económicos, sociales y ecológicos; recuperar ayudas específicas para la multifuncionalidad del monte, incluyendo fórmulas innovadoras como convenios con mancomunidades; y reformar los planes de ordenación forestal para integrar biodiversidad, pastoreo y aprovechamientos tradicionales y complementarios.
