Lleno absoluto en la Festa do Socio de Cabral
La asociación de vecinos «Feira de Cabral» organizó ayer su Festa do Socio con una gran comida amenizada por varios grupos municipales. Pulpo, carne o caldeiro, empanada... Tantas fueron las delicias que el aforo del local se llenó por completo días antes de la celebración, a que la asistió también el alcalde Abel Caballero y el edil de Fiestas, Ángel Rivas. La fiesta y celebración estaban servidas en una jornada pasada por agua en Cabral.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Sancionada con 30.000 euros una empresa del motor de Vigo por contratar trabajadores durante una huelga
- La parcela de la antigua estación de bus de Vigo será un espacio de encuentro social
- El mejor pueblo de España para jubilarse está en Galicia: vivienda barata, buenos servicios y patrimonio histórico
- Los nuevos funcionarios que entren a la Xunta dejarán de ocupar destinos provisionales
- De la pista de baile al altar
- Arrastran por el suelo a una mujer en una pelea en Baiona
- La ruta más bonita de Galicia: pasarelas sobre el río y un paisaje de película
- Un incendio calcina por completo un piso en Vigo