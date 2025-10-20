Lleno absoluto en la Festa do Socio de Cabral

La asociación de vecinos «Feira de Cabral» organizó ayer su Festa do Socio con una gran comida amenizada por varios grupos municipales. Pulpo, carne o caldeiro, empanada... Tantas fueron las delicias que el aforo del local se llenó por completo días antes de la celebración, a que la asistió también el alcalde Abel Caballero y el edil de Fiestas, Ángel Rivas. La fiesta y celebración estaban servidas en una jornada pasada por agua en Cabral.