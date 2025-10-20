Las instalaciones industriales catalogadas crecen casi el doble en el nuevo Plan Xeral de Vigo

Uno de los objetivos del Concello de Vigo con el nuevo Plan Xeral de Ordenación Urbanística (PXOM) que ya está en vigor era la catalogación de los elementos singulares clave del pasado industrial de la ciudad para convertirlos en espacios de encuentro, dinamismo y centros de la actividad económica y social.

Este compromiso se refleja en el hecho de que se pasa de 16 instalaciones industriales catalogadas del PXOM anulado del 2008 a 28 con el actual. Entre este patrimonio industrial que se protege en el nuevo planeamiento urbanístico de Vigo se encuentran las naves de Alfageme y La Panificadora, construcciones impulsadas por el arquitecto vigués Manuel Gómez Román.

De Alfageme a la Panificadora: rehabilitación con memoria

En la primera, el Concello busca reconvertir el antiguo uso industrial del espacio en un complejo residencial y terciario, pero también con importantes beneficios para uso público, respetando y evocando en todo momento el pasado fabril, conservando las edificaciones históricas con una puesta en valor adaptándolas a los tiempos actuales y abriéndolas a la ciudadanía, ayudando también a recuperar un espacio degradado por el paso del tiempo y la inactividad.

Serán un total de tres bloques de viviendas. Al ser patrimonio industrial catalogado, la actuación respetará elementos históricos a la vez que revaloriza los principales elementos. En La Panificadora se rehabilitarán los edificios para uso ciudadano y en La Artística se plantea un uso residencial.

Patrimonio industrial más allá de los nombres conocidos

Pero más allá de estos nombres populares y de los que tanto se ha hablado en los últimos tiempos, lo cierto es que el nuevo Plan Xeral incluye otros elementos industriales catalogados no tan conocidos para el gran público, entre las que se incluyen distintas naves en Guixar o carpinterías de ribera en Teis. Entre ellas se encuentra la fábrica Gándara y Haz, otra histórica conservera de la ciudad que lleva tiempo sin uso y en un estado muy precario.

Antigua fábrica de la conservera Gándara y Haz, en Teis. / Pablo Hernández Gamarra

Otro de los frentes que el Concello planea transformar es el de Beiramar, el que sin duda es la zona con un mayor número de naves abandonadas. Allí se encuentra por ejemplo Albo, sin uso desde que la conservera decidió instalarse en la Plataforma Logística Salvaterra-As Neves (Plisan). Es una de las construcciones más emblemáticas de Vigo y fue levantada por el arquitecto Jenaro de la Fuente. También en Jacinto Benavente se encuentra la nave secadero de Bacalao, que se incorpora al registro de instalaciones industriales catalogadas de la ciudad según el nuevo Plan Xeral. Es un edificio de sillería de granito construido en los años 50 y que albergó a la empresa Pescados Molagón SA. Es sin duda uno de los grandes desconocidos de la ciudad, especialmente de los vigueses más jóvenes.

Un mapa de patrimonio por todos los barrios

En Cabral se encuentran las naves de la fábrica de porcelana Santa Clara, que están prácticamente todas en ruinas. Solo sobrevive el edificio principal, cuya estructura está protegida por el nuevo PXOM. Tras su rehabilitación, se destinará a equipamiento público, con un aparcamiento y una zona verde junto al Lagares.

La fachada de la Metalúrgica, en García Barbón; el Edificio Motores (la antigua Barreras); bodegas Bandeira, un símbolo del barrio de O Calvario; conservas Cerqueira; la estación Troncal de Travesía de Vigo; la fábrica de jabón La Iberia Gallega, ubicada en Teis; distintas factorías de la calle Sagunto, en el corazón de O Calvario; o la fábrica de papel de La Cristina, en Lavadores, una de las más antiguas de Galicia, son otras de las estructuras industriales que se encuentran protegidas en el PXOM y que el Concello plantea rehabilitar respetando sus elementos históricos para transformarlas en espacios ciudadanos.