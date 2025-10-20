Cuando ni el DOG ni la conciliación son «suficientes» para rehacer un horario
Una profesora denuncia ante la Xunta el incumplimiento de la adjudicación de destinos en un centro de Vigo, que le deniega la itinerancia con otro colegio y un horario matinal para poder cuidar de sus hijas.
Todo aspirante a profesor que consigue aprobar las oposiciones de Educación tiene señalado en el calendario una fecha: la publicación del Concurso de Adjudicación de Destinos Provisionales (CADP), que marca en qué centro impartirá clases el próximo curso. En el caso de Érika Álvarez, una vecina de As Neves, le fue concedida a mayores una comisión de servicio por conciliación de vida familiar y laboral, ya que tiene dos niñas de corta edad; por lo que este destino debía cumplir varias especificidades. Y así fue.
Primer recurso
En el Diario Oficial de Galicia (DOG) del 22 de agosto de 2025, se le designa plaza en el CIFP Manuel Antonio en la especialidad de Servizos de restauración con itinerancia, es decir, debe impartir también esta formación en el CEE Saladino Cortizo para cuadrar y completar sus horas. «Xa no CADP provisional non se me concedía esta praza itinerante co CEE Saladino Cortizo, senon unha en exclusiva no CIFP Manuel Antonio. Presentei un recurso de reposición ante esa adxudicación provisional, alegando que tiña como preferencia específicamente a praza que sí tiña a itinerancia por cuestións de conciliación laboral e familiar, motivo polo que teño unha comisión de conciliación concedida. Tras dar este paso, na adxudicación definitiva si se me concedeu a praza itinerante. Pero isto incumpliuse cando cheguei ao centro».
Incumplimiento en el centro
Y es que llegado septiembre a su incorporación al centro de Formación Profesional vigués, se le explicó que esa plaza u horario itinerante «que é nominativo, tal e como figura no DOG» lo había escogido ya otro profesor del centro. «Impúxoseme un horario exclusivamente no CIFP Manuel Antonio, no que saio 4 de 5 días que traballamos ás 22:40horas, o que evidentemente non é compatible coa conciliación», explica Érika.
Reunión con Inspección Educativa
Esta situación motivó una reunión del departamento de Hostalería e Restauración do centro, acordándose la consulta ante Inspección Educativa. «A proposta da Inspección era que eu me quedase coa itinerancia e os días que me tocaba no Manuel Antonio me puxeran horario de tardes. Isto implicaba cambiar as “acción formativas”. É dicir, na nosa área, todos os profes elixiron horario por orde, en función duns horarios completos que se plantexaban. Ata aí todo correcto, elexir en igualdade de condicións. Pero neste acordo propúñaseme desfacer o meu horario, que outro profesor elexise por módulos e o resto quedásemos co que restaba. Non accedín e indiquei que o único que solicito é o que legalmente me corresponde», incide la joven que acaba de presentar un recurso de alzada ante la Consellería ante lo que considera una situación «inxusta e arbitraria». «Néganme a condición de itinerante cando está adxudicada por un CADP e posteriormente publicada e ratificada nun DOG», amplía.
Antes de llegar a este punto, consultó su situación con varios departamentos legales y sindicales que le han dado la razón. Pero ahora su caso está solo en manos de la Xunta. «A situación actual constitúe un incumplimento grave dunha resolución administrativa firme, desvirtuando tanto o CADP como a miña comisión por conciliación ocasionándome un prexuizo persoal e familiar inxustificable», esgrime la docente en este recurso de alzada.
Horario actual
El gobierno autonómico tiene ahora tres meses para resolver este recurso de alzada. Érika Álvarez confía en poder tener respuesta administrativa lo antes posible ya que, actualmente, continúa con el horario que se le designó en el centro de formación profesional vigués, sin la itinerancia que por ley le correspondería ni tampoco ajustada a una mínima conciliación familiar. «Catro de cinco días a semana saío das clases as 22.45 horas; a conciliación así é imposible. Estase incumprindo co todo e eu xa estou desesperada», reconoce esta joven vecina de As Neves.
A mayores, incide que en caso de no obtener respuesta por desestimiento con este recurso que pone fin a la vía administrativa, su idea sería recurrir a los juzgados de lo Contencioso-Adminsitrativo. «Só quero que se cumpla a legalidade. Que o horario imposto e a non aplicación da itinerancia vulnera dereitos de conciliación familiar legalmente recoñecidos, entre eles: o Decreto 129/2018 da Xunta de Galicia, sobre permisos e medidas de conciliación na función pública autonómica; a Lei 39/1999, de conciliación da vida familiar e laboral; a Lei Orgánica 3/2007 de igualdade efectiva de mulleres e homes, especialmente artigos relativos á protección da maternidade e conciliación; directivas europeas sobre conciliación da vida laboral e familiar e o artigo 39 da Constitución, que protexe a familia e a conciliación da vida familiar e laboral», concluye.
