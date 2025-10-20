El Concello planifica inversiones por 116 millones para el próximo año

El Concello tiene ya definida su hoja de ruta en materia presupuestaria para 2026, año en el que manejará unas cuentas que rozarán los 345,5 millones tras crecer un 5% respecto a los del actual ejercicio.

«Es una forma global de entender esta ciudad, unos grandes presupuestos que seguirán con esa senda imparable de mejoras en la ciudad», destaca el alcalde de Vigo, Abel Caballero, sobre el documento que se aprobará en las próximas semanas para que pueda estar en vigor el 1 de enero.

En este sentido, sobresale la apuesta en materia de inversiones diseñada por el gobierno local, que entre las cantidades liberadas mediante modificaciones de crédito y las recogidas en el próximo presupuesto permitirán ejecutar proyectos por un importe de 116 millones.

Destacan las actuaciones relacionadas con la nueva grada de Gol del estadio de Balaídos, que contará con una partida de 19,4 millones, o los fondos necesarios para seguir acometiendo la humanización de la avenida de Madrid, a la que se destinan 7,7 millones. La piscina de Teis (5 millones) o la primera fase de las futuras rampas mecánicas en Gran Vía entre plaza de América y plaza de España (2,2 millones), centran otros de los grandes desafíos del Concello.

Asimismo, las cuentas no se olvidan de las políticas de vivienda pública, poniendo el foco en la creación de la nueva empresa pública que ejecutará pisos protegidos en Esturáns (las cuentas recogen 1,9 millones para 2026).

Humanizaciones en el casco urbano y en el rural, mejoras de las instalaciones deportivas, inversiones en parques y jardines o puesta a punto de los principales recintos museísticos aparecen también contempladas en la planificación del Concello.