Beade se convierte un año más en capital de los callos
La parroquia viguesa de Beade acogió ayer su XXVII edición de la fiesta de los callos, donde se sirvieron cientos de raciones de este tradicional plato. Y es que las lluvias que acompañaron toda la jornada pedían volver a los platos de cuchara. Y los vigueses no defraudaron. A precios populares y acompañados por los grupos de gaitas Arume y Pandereteiras a A Volta do Demo, los vecinos disfrutaron de una de las citas gastronómicas más antigüas pero también obligatorias del calendario local. Todo ello acompañado de raciones de pan, vino y postre. Además, los más pequeños pudieron disfrutar de una sesión de pintacaras.
