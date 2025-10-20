La parroquia viguesa de Beade acogió ayer su XXVII edición de la fiesta de los callos, donde se sirvieron cientos de raciones de este tradicional plato. Y es que las lluvias que acompañaron toda la jornada pedían volver a los platos de cuchara. Y los vigueses no defraudaron. A precios populares y acompañados por los grupos de gaitas Arume y Pandereteiras a A Volta do Demo, los vecinos disfrutaron de una de las citas gastronómicas más antigüas pero también obligatorias del calendario local. Todo ello acompañado de raciones de pan, vino y postre. Además, los más pequeños pudieron disfrutar de una sesión de pintacaras.

Beade se convierte un año más en capital de los callos