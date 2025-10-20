Alianza para limpiar el fondo marino de Vigo

La Autoridad Portuaria de Vigo ha puesto en marcha una nueva e importante iniciativa de limpieza y mantenimiento de sus dársenas. Este proyecto es fruto de una colaboración público-privada que involucra a la ONG griega Enaleia, la empresa aseguradora Allianz, que es la encargada de financiar la limpieza, y la firma gallega de reciclaje Cholita.

La limpieza se llevará a cabo a lo largo de los próximos días en diversas dársenas del Puerto de Vigo, como Portocultura, el R.C. Náutico o el Puerto Pesquero, gracias a la ayuda de buzos profesionales que localizarán y recogerán la basura de forma manual. Las zonas se inspeccionarán por cuadrículas para asegurar la retirada total de los residuos.

Todos los materiales recogidos serán cuidadosamente clasificados y entregados a socios especializados para su reciclaje o reutilización, contribuyendo así al desarrollo de la economía circular.