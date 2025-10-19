Último capítulo del idilio del «Independence of the Seas» con Vigo

El idilio con el puerto de Vigo del mega crucero Independence of the Seas escribió este domingo su último capítulo, al menos de momento. El colosal buque arribó procedente de A Coruña en su viaje de despedida a Europa iniciado el pasado jueves en Southampton con final en Miami.

Tras zarpar de Vigo, los últimos 4.000 pasajeros que acercó a la ciudad todavía podrán conocer Lisboa, Ponta Delgada y Nassau antes de arribar a los EE.UU. El Independence deja atrás un récord difícil de batir al haberse convertido este año en el buque de turismo que más veces ha atracado en Vigo con 154 escalas, y el que más pasajeros ha acercado a Vigo, más de 600.000.

El próximo año Royal Caribbean desplazará a Europa una embarcación gemela, la Liberty of the Seas, que tiene programadas doce visitas al puerto vigués. Queda por saber si Royal Caribbean dirá si ésta ha sido una rotura definitiva del Independence con Vigo o simplemente se han dado un tiempo antes de seguir haciendo historia.