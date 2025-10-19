Siete amores de oro en Coruxo

La iglesia de San Salvador de Coruxo acogió esta mañana el evento social más esperado del año en la parroquia, la celebración de las bodas de oro de los socios de laAsociación de xubilados e pensionistas Avoa. En esta ocasión fueron siete matrimonios, los formados por Rosa Cristina Fernández Areses y Cesáreo Domínguez; Josefina Costas y Eugenio Otero; Maximino Fernández e Irene Rodríguez; Luís Fernández y Felisa Costas; Bernardo Gallego y Rosa Pérez; Elisa Pereira y Cándido Lago; y Rosa Costas y Manuel Novoa.

Con la iglesia llena, la ceremonia la ofició el obispo emérito de la Diócesis de Tui-Vigo, Luis Quinteiro Fiuza, y en ella cantó la mezzosoprano Nuria Lorenzo.

La fiesta continuó en el local parroquial de enfrente, con el concierto de la violinista Ana Shi Yu y el pianista Santiago Meijide.

Cierre con baile

Como ya es tradicional, los más de doscientos asistentes se desplazaron al Hotel Coia para disfrutar del banquete, tras el que no podía faltar el baile. Es precisamente esta actividad la que está en el origen de seis de las siete historias de amor que se homenajean este año.

«Os fillos son os que máis agradecen esta celebración», explican desde la asociación AVOA, que cuenta con 425 socios —305 de ellos con cuota fija—.