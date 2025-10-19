«La prohibición de apostar debería elevarse a 25 años»

La Asociación Gallega de Jugadores Anónimos celebró ayer sus 35 años de lucha en la ciudad de Vigo con una jornada en la que, entre otros ponentes, participó Juan Francisco Navas, profesor de Psicología clínica y director de investigación de la clínica universitaria de la Universidad Complutense de Madrid. Habló sobre

el modelo dominante en los países occidentales para abordar los problemas de adicción con los juegos de azar: el juego responsable, con «mensajes orientados a que las personas tomen conciencia de que puede ser un problema, pero fundamentalmente que se autorregulen». Defiende que «existe evidencia» de que «no solo no funciona, sino que puede ser contraproducente, porque responsabiliza a la persona de lo que hace y desvía la atención de cómo se diseñan los juegos de azar y cómo se promocionan de una manera relativamente engañosa para hacerte creer que es más fácil ganar de lo que realmente es».

-¿Qué medidas son las que propone para combatirlo?

Hay diferentes vías para regularlo más eficaces desde el modelo de salud pública, que es el que más evidencia científica apoya.Implica una regulación que limite las acciones de la industria de los juegos de azar a la hora de venderlos y promocionarlos. Los problemas que genera son de suficiente gravedad como para intervenir desde el marco regulatorio con medidas orientadas a que acceder a los juegos de azar no sea tan fácil, que la disponibilidad no sea tan fácil, que no se pueda promocionar de cualquier manera e incluso que no se pueda ofrecer cualquier tipo de juego con muchos elementos que llevan al engaño a los jugadores. Una regulación fuerte como se hace con el tabaco. Se establecen normas de cómo se puede consumir un producto. En España se va avanzando progresivamente hacia él, sobre todo, en el marco de los juegos de azar online, que están regulados por el Gobierno. Los presenciales, por cada comunidad y nos encontramos con 17 soluciones diferentes.

-¿Qué ejemplos prácticos podría ponerme?

Una de las iniciativas del Gobierno es incluir en todos los juegos de azar una serie de advertencias con la misma estética que se hace en el tabaco, advirtiendo de los riesgos. A día de hoy son obligatorios carteles de «juega con responsabilidad». Ahora pondrá algo así como «el juego de azar puede provocar ludopatía», para que el usuario sea cada vez más consciente de los riesgos.

-¿Podríamos verlo en la lotería de Navidad?

Eso ya es otra historia. No queda del todo claro en la norma si se va a aplicar a todo. Aún no se ha publicado, no conozco todos los matices. Lo ideal sería que sí se aplicara, que en todos los juegos de azar para que las personas sean conscientes de que pueden generar adicción, aunque el potencial adictivo de cada uno varía. Son más adictivas las tragaperras que la lotería. Otro ejemplo es la prohibición de publicitarlos en la televisión. En una regulación desde el marco de la salud pública, tampoco se podría publicitar en internet. U ofrecer un producto de forma engañosa: dan bonos de bienvenida con 200 euros para probar la ruleta. Esas acciones deberían estar prohibidas. El modelo del juego responsable no es eficaz y me preocupa cómo de protegidas están las personas más vulnerables a estos problemas.

-¿Cuáles son?

Todos somos potencialmente vulnerables a desarrollar problemas adictivos, porque puede ser también un estado de tránsito. En periodos de bajón emocional, hay personas que pueden recurrir a agentes adictivos. En un contexto de baja conciencia de problemas con el juego de azar, el riesgo se ve incrementado. También es más alto en gente joven por su momento vital. Hay que intentar protegerles. Los profesionales de la salud creemos que la prohibición de jugar debería elevarse a los 25 años. Cuanto antes se tiene contacto con un agente adictivo, más fácil es perder el control.

¿Y los jóvenes están siendo un porcentaje elevado de las personas con ludopatía?

Los datos de 14 y 18 años son muy preocupantes. Superan el 9% en diferentes franjas. El juego de azar es legal solo a partir de los 18, pero ya encuentras un porcentaje bastante importante de menores con acceso. Hasta el 4% de ellos podrían estar desarrollando síntomas de adicción, lo que dobla la media nacional. En mayores de 18 años, es de un 2%. Los juegos de azar son un riesgo y especialmente para la jóvenes.