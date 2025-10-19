El presupuesto de la Xunta en Vigo crece a los 690 millones de euros, con 75 de ellos en vivienda

La inversión y maquinaria burocrática de la Xunta de Galicia en Vigo crecen para garantizar «cumplir el objetivo prioritario de dotar a la ciudad de nueva vivienda». Los presupuestos del gobierno autonómico para 2026 en la urbe se disparan hasta los 690,6 millones de euros, casi un 30% más que en el presente año, frente al crecimiento del 2% a nivel gallego. «Una inversión decidida» con «un refuerzo de la protección social» para la delegada en el área metropolitana, Ana Ortiz, quien reivindica el «peso de Vigo» con «partidas históricas» a nivel social o de inversiones.

Y es que en las segundas cuentas de Alfonso Rueda con su propia mayoría absoluta no se ha levantado el pie del acelerador en el principal problema de la ciudad: la vivienda. Un año más, Vigo volverá a liderar la inversión de la consellería de María Martínez Allegue con casi 75 millones de euros (24% más) con Navia como epicentro del desarrollo.

La promoción pública de nuevas residencias crece en 16 millones de euros hasta los 58,5, mientras que la adquisición de suelo se mantiene en 12,9 millones al haberse avanzado ya en ámbitos como Ramón Nieto o el Ofimático, donde se levantará una segunda residencia juvenil con más de un centenar de plazas. Fuera de Navia, el Consorcio Casco Vello recibirá 1,7 millones de euros para la rehabilitación de inmuebles en el corazón del centro urbano, mientras que la construcción de alojamientos compartidos añade otros 1,2 millones.

Inversiones educativas

En el citado barrio, el más joven de todo el callejero vigués aunque ya supera la veintena, se cumplirá por fin el sueño de tener un centro de enseñanza secundaria. El IES Domingo Villar quintuplica su presupuesto hasta los 10,9 millones, concentrando durante su construcción del próximo año el 60% de su coste total. Las dotaciones educativas tendrán 22,7 millones en varias anualidades, incluyéndose en la más inmediata el CEIP Vicente Risco (1,5 millones), el CIFP Valentín Paz Andrade (1,4) o el CEIP Carballal-Cabral (520.000 euros) como principal novedad.

A todos ellos habría que sumar los 14,8 millones destinados a los centros de investigación de la Universidade de Vigo y los tecnológicos como Atlanttic, Cinbio, CIM, Cintecx, Ecobas, Gradiant, Anfaco o Energylab. «Es la mayor modernización de la educación, con mejores ratios, más medidas de apoyo a las familias, más profesores a pesar de la baja de alumnado, más atención al alumnado con necesidades especiales y mejores condiciones para el profesorado, destacó Ortiz.