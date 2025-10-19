El PP pide a Caballero retomar el anillo verde contra los incendios
Su presidenta Luisa Sánchez dice que el alcalde «no quiere ejecutarlo ni pagarlo»
REDACCIÓN
La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, reclamó al Abel Caballero que rescate del olvido el anillo verde que comprometió tras los incendios forestales que asolaron Galicia en octubre de 2017. Coincidiendo ahora con el octavo aniversario de estos incendios, la portavoz lamentó que «Vigo todavía no tiene anillo verde porque el alcalde no quiere ejecutarlo ni tampoco pagarlo. La pelota sigue en el tejado de Caballero».
Sánchez recordó que desde la Consellería de Medio Rural se retomó el apoyo autonómico para la puesta en marcha de este proyecto, que según la presidenta popular, no ha obtenido respuesta por parte del regidor. «Hay que sentarse a dialogar y a trabajar», insistió.
