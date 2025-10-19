El nuevo modelo de centro urbano avanza hacia el Progreso

No solo el Casco Vello, el Náutico, O Castro y la Alameda sirven para el esparcimiento del ciudadano. El Concello de Vigo apunta ya a su próximo objetivo dentro del plan de humanizaciones que ha permitido recuperar y coser algunos de los puntos más transitados del casco urbano. En esta ocasión será el turno de la rúa Progreso la que recibirá una inversión de 1,2 millones de euros para convertirla en «un espacio de tránsito y de estar de calidad».

Y es que desde el gobierno local tratarán de replicar la fórmula que ya ha permitido «reconquistar» otras plazas anexas como la de Don Bosco, Porta do Sol, Paseo de Granada o Praza do Pobo Galego. En esta ocasión la intervención se centrará entre las calles Pracer y Doutor Cadaval, en el tramo de mayor tráfico de la otrora arteria viaria. Estos poco más de 2.100 metros cuadrados incorporarán una nueva plaza con un conjunto escultórico con graderíos de granito que pueda ser utilizado por todos los vecinos.

Mediante una integración a la topografía y arbolado, los ciudadanos podrán sentarse en él para disfrutar de un «espacio agradable» con menor ruido y contaminación. Así, se trabaja ya en la ampliación y renovación del espacio comprendido entre Progreso y López de Neira, siendo un «espacio verde infrautilizado y de gran inaccesibilidad» para los peatones.

Las líneas maestras de la intervención seguirán las acometidas en las otras 1.200 calles humanizadas desde 2007 en la ciudad. Renovación de los servicios de saneamiento, abastecimiento y telecomunicaciones en la parte «invisible», añadiendo vegetación, nuevo mobiliario urbano y luminarias por encima del suelo. En lo que respecta al tráfico, se plantea un nuevo pavimento diferenciando la zona de acera y de vial, dedicando un granito gris para la zona de los viandantes.

El objetivo del Concello es «convertir la zona en semipeatonal, continuando el criterio del resto de la calle» desde la zona posterior del Museo Marco. En cualquier caso, se mantendrá el sentido único de circulación y las actuales zonas de carga y descarga. Fuentes municipales explican que el anteproyecto ya ha sido enviado a la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta de Galicia, paso indispensable para redactar el definitivo y llevar su licitación a la Xunta de Goberno Local. La obra ya está incluida en la ampliación del presupuesto de este ejercicio.

Renovación del barrio

La humanización de la rúa Progreso suma una muesca más en la renovación del barrio homónimo. La inauguración de la Praza do Pobo Galego diseñada por Jesús Irrisarri en 2009 fue el primer hito, mucho antes de la peatonalización de Porta do Sol o la nueva plaza de Don Bosco, ya en esta década. A ellos hay que sumar las escaleras y rampas mecánicas del Vigo Vertical en II República y Paseo de Granada que lo conectarán directamente al resto del Casco Vello.