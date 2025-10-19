Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las goteras obligan a cancelar un partido de hockey en el pabellón de O Carmen en Vigo

Pese a los esfuerzos por secar la pista, el encuentro tuvo que ser suspendido

Las goteras obligan a cancelar un partido de hockey en el pabellón del Carmen en Vigo / Cedida

R. V.

El partido de hockey femenino que debía enfrentar este sábado al Traviesas HC y al HC Raxoi en el pabellón municipal de O Carmen, en Vigo, tuvo que ser suspendido por la presencia de goteras que hacían impracticable la pista.

Pese a la voluntad de las jugadores, de entre 11 y 12 años, y el resto de presentes, que trataron por todos los medios secar la pista con toallas y fregonas, finalmente el encuentro tuvo que ser cancelado. Todos los esfuerzos fueron inútiles ya que la superficie de juego continuaba resbaladiza y no permitia el desarrollo del deporte en condiciones de seguridad.

Tratan de secar la pista del pabellón de O Carmen mojado por las goteras.

Tratan de secar la pista del pabellón de O Carmen mojado por las goteras. / Cedida

La situación generó un profundo malestar entre las familias y las deportistas, especialmente las del conjunto visitante, que se habían desplazado desde Santiago de Compostela, así como en el árbitro, procedente de A Coruña, que lamentaron que el estado de la instalación impidiese la disputa del partido.

El incidente se produce después de un verano marcado por las protestas de los usuarios de estas instalaciones municipales, así como las de Samil y O Berbés, en las que claman ante el su deterioro, urgiendo una actuación urgente en ellas.

