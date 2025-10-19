Las goteras obligan a cancelar un partido de hockey en el pabellón de O Carmen en Vigo
Pese a los esfuerzos por secar la pista, el encuentro tuvo que ser suspendido
El partido de hockey femenino que debía enfrentar este sábado al Traviesas HC y al HC Raxoi en el pabellón municipal de O Carmen, en Vigo, tuvo que ser suspendido por la presencia de goteras que hacían impracticable la pista.
Pese a la voluntad de las jugadores, de entre 11 y 12 años, y el resto de presentes, que trataron por todos los medios secar la pista con toallas y fregonas, finalmente el encuentro tuvo que ser cancelado. Todos los esfuerzos fueron inútiles ya que la superficie de juego continuaba resbaladiza y no permitia el desarrollo del deporte en condiciones de seguridad.
La situación generó un profundo malestar entre las familias y las deportistas, especialmente las del conjunto visitante, que se habían desplazado desde Santiago de Compostela, así como en el árbitro, procedente de A Coruña, que lamentaron que el estado de la instalación impidiese la disputa del partido.
El incidente se produce después de un verano marcado por las protestas de los usuarios de estas instalaciones municipales, así como las de Samil y O Berbés, en las que claman ante el su deterioro, urgiendo una actuación urgente en ellas.
- Sancionada con 30.000 euros una empresa del motor de Vigo por contratar trabajadores durante una huelga
- El mejor pueblo de España para jubilarse está en Galicia: vivienda barata, buenos servicios y patrimonio histórico
- Los nuevos funcionarios que entren a la Xunta dejarán de ocupar destinos provisionales
- De la pista de baile al altar
- Arrastran por el suelo a una mujer en una pelea en Baiona
- Un incendio calcina por completo un piso en Vigo
- «Cada vez somos menos curas y tenemos más tarea; hay que trabajar en conjunto»
- La parcela de la antigua estación de bus de Vigo será un espacio de encuentro social