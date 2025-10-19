Del fraude al súper lujo: el «Cupani» visita la ría de Vigo

Robert Theron Brockman fue un empresario que hizo fortuna con el desarrollo de sistemas de software que extendería por los concesionarios de todo Estados Unidos y que le llevaría a dirigir el conglomerado Reynolds & Reynolds en el año 2006.

Fue un precursor, pero también un directivo abonado a polémicas y acusado de prácticas de dudosa legalidad, tácticas ultra agresivas de venta y contratos engañosos. Activo donante del Partido Republicano, su fortuna creció como la espuma a lo largo de los años. Pero no lo hizo limpiamente.

En el año 2020, tras meses de investigación, Brockman fue acusado de defraudar unos 2.000 millones de dólares en impuestos a la agencia federal IRS (Internal Revenue Service). Entre los cargos que enfrentó estaban evasión fiscal, lavado de dinero o la ocultación de bienes en el extranjero; se le considera el mayor evasor fiscal de la historia de EE UU. La demencia que padecía lo liberó del juicio y falleció en el año 2022.

Camarote del «Cupani» / Boat International

Dejó un (mejor) legado a flote, el yate de exploración Cupani, que este lunes recalará en Vigo procedente de la ciudad francesa de Ajaccio. Antes de este nombre el buque llevó en el casco las denominaciones Albula y Turmoil. Es una unidad de casi 64 metros de eslora construida en el año 2006 pero reacondicionada al completo en 2020 por Royal Denship.

Acaba de cambiar de propietario, aunque su nombre no ha trascendido: antes de cerrarse la operación los brokers encargados de la venta pedían por él 29,95 millones de dólares, equivalentes a 25,69 millones de euros al tipo actual de cambio. Está diseñado para navegar en cualquier parte del mundo, incluso en zonas heladas, gracias a su casco reforzado.

El Cupani hará compañía en Marina Davila al Anawa, del millonario brasileño Jorge Paulo Lemann.