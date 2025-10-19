El Festi-Chao pone a bailar al Casco Vello
La hostelería de Eduardo Chao celebró la II edición con música y gastronomía
REDACCIÓN
Tras una primera edición que superó completamente las expectativas, los locales de hostelería de la plaza Eduardo Chao volvieron a tomar la calle para celebrar ayer la II edición del Festi-Chao, con música, gastronomía y productos de artesanía.
En esta ocasión, adelantaron casi un mes la fecha del año pasado para garantizar el buen tiempo que, si bien no fue el de la semana pasada, sí permitió que decenas de personas que acercasen hasta el Casco Vello para disfrutar de la fiesta de la mano de bandas como Abóbriga, Blue Mondays, Monteferro, Los Lunes al Sol, Los del Barro o Mostrencos, entre otros grupos.
De nuevo, la céntrica plaza volvió a convertirse en le epicentro de la zona vieja viguesa, donde la animación se desplegó ya con el vermú en torno a las 12.30 horas. La entrada al festival era gratis hasta completar el aforo de la plaza, que volvió a quedarse pequeña para todos los vecinos que quisieron disfrutar de una jornada festiva con sus bares de siempre.
