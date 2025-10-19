Evacuada una mujer por inhalación de humo tras un incendio en una vivienda en Vigo

Una mujer ha sido trasladada por inhalación de humo tras incendiarse un colchón en una vivienda de Vigo.

El 112 Galicia fue notificado de este incidente poco antes de las 9:30 horas, a través del personal del Servicio de Emergencias Sanitarias Galicia-061, que indicaba una gran cantidad de humo en un edificio ubicado en la Rúa das Coutadas, en Teis.

Además de los servicios sanitarios, el Cuerpo de Bomberos y la Policía Local de Vigo colaboraron en el operativo.

Finalmente, los servicios de emergencia confirmaron que solo un colchón de una de las viviendas del edificio resultó afectado y que una mujer fue evacuada al Hospital Álvaro Cunqueiro por inhalación de humo.