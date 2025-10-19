¡A echar redes en Porta do Sol!
La Federación Galega de Redeiras Artesás «O Peirao» desplegó ayer en Porta do Sol todos sus instrumentos en una jornada didáctica para dar a conocer el trabajo artesanal de este colectivo. Las rederas recibieron la visita del alcalde vigués Abel Caballero y la edil Carmela Silva, que se interesaron por las distintas artes con las que confeccionan a mano estas redes de pesca.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Sancionada con 30.000 euros una empresa del motor de Vigo por contratar trabajadores durante una huelga
- El mejor pueblo de España para jubilarse está en Galicia: vivienda barata, buenos servicios y patrimonio histórico
- Los nuevos funcionarios que entren a la Xunta dejarán de ocupar destinos provisionales
- De la pista de baile al altar
- Arrastran por el suelo a una mujer en una pelea en Baiona
- «Cada vez somos menos curas y tenemos más tarea; hay que trabajar en conjunto»
- Davila 16/10/2025
- A la «turboglorieta» de la Avenida de Madrid le cuesta fluir: retenciones de más de 4 kilómetros en hora punta