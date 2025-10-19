¡A echar redes en Porta do Sol!

La Federación Galega de Redeiras Artesás «O Peirao» desplegó ayer en Porta do Sol todos sus instrumentos en una jornada didáctica para dar a conocer el trabajo artesanal de este colectivo. Las rederas recibieron la visita del alcalde vigués Abel Caballero y la edil Carmela Silva, que se interesaron por las distintas artes con las que confeccionan a mano estas redes de pesca.