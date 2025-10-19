Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¡A echar redes en Porta do Sol!

La Federación Galega de Redeiras Artesás «O Peirao» desplegó ayer en Porta do Sol todos sus instrumentos en una jornada didáctica para dar a conocer el trabajo artesanal de este colectivo. Las rederas recibieron la visita del alcalde vigués Abel Caballero y la edil Carmela Silva, que se interesaron por las distintas artes con las que confeccionan a mano estas redes de pesca.

