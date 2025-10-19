La Diputación impulsa una colaboración con agentes privados de turismo
REDACCIÓN
La Diputación de Pontevedra, a través del nuevo diputado de Turismo, el exconselleiro Jesús Vázquez Almuíña, mantuvo su primera reunión de trabajo con representantes del sector privado con el fin de trazar rutas de colaboración entre ambos para el enaltecimiento de las Rías Baixas como epicentro turístico en la provincia.
Así, Almuíña se reunió con el presidente do Clúster de Turismo de Galicia, Cesáreo Pardal y representantes de la ejecutiva del Clúster en la provincia de Pontevedra como César Sánchez-Ballesteros, secretario; Alfonso Martínez, tesorero y los vocales María del Mar Rodríguez, Lorena Varela y Diego Otero.
En este encuentro abordaron los grandes retos del sector y programaron nuevos encuentros.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Sancionada con 30.000 euros una empresa del motor de Vigo por contratar trabajadores durante una huelga
- El mejor pueblo de España para jubilarse está en Galicia: vivienda barata, buenos servicios y patrimonio histórico
- Los nuevos funcionarios que entren a la Xunta dejarán de ocupar destinos provisionales
- De la pista de baile al altar
- Arrastran por el suelo a una mujer en una pelea en Baiona
- «Cada vez somos menos curas y tenemos más tarea; hay que trabajar en conjunto»
- Davila 16/10/2025
- A la «turboglorieta» de la Avenida de Madrid le cuesta fluir: retenciones de más de 4 kilómetros en hora punta