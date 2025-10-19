La Diputación impulsa una colaboración con agentes privados de turismo

La Diputación de Pontevedra, a través del nuevo diputado de Turismo, el exconselleiro Jesús Vázquez Almuíña, mantuvo su primera reunión de trabajo con representantes del sector privado con el fin de trazar rutas de colaboración entre ambos para el enaltecimiento de las Rías Baixas como epicentro turístico en la provincia.

Así, Almuíña se reunió con el presidente do Clúster de Turismo de Galicia, Cesáreo Pardal y representantes de la ejecutiva del Clúster en la provincia de Pontevedra como César Sánchez-Ballesteros, secretario; Alfonso Martínez, tesorero y los vocales María del Mar Rodríguez, Lorena Varela y Diego Otero.

En este encuentro abordaron los grandes retos del sector y programaron nuevos encuentros.