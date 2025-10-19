Certezas y sospechas en torno al crimen del pozo de O Porriño

El sábado 13 de octubre de 2018 Carlos Alberto Videira do Orfao, portugués de 37 años asentado en Vigo y dedicado al negocio de los vehículos de segunda mano, salió de su vivienda de la avenida de Ramón Nieto a las diez de la mañana. A las 11.15 horas su teléfono móvil se apagó para siempre. Nada más se supo de él hasta que el 21 de febrero de 2021, en un viejo pozo ubicado en el lugar de O Cerquido de la parroquia de San Salvador de Budiño de Porriño, fue hallado un cadáver flotando en el agua. Estaba ya esqueletizado. «No hay duda de que estamos ante una muerte de causa violenta de etiología homicida», dictaminaron los forenses. Necesitaron un año más y una técnica de aproximación facial pionera en Europa para averiguar que el cuerpo pertenecía a aquel ciudadano luso al que se le había perdido la pista en Vigo. La identidad de la víctima se esclareció, pero no está tan claro que se corra igual suerte con la de quién o quiénes lo mataron. Pese a la exhaustiva investigación realizada, sobre la causa judicial planea ahora la amenaza del archivo.

El conocido como el crimen del pozo de Porriño ha sido uno de los más complejos de los últimos años en el área olívica. Por lo laborioso que fue identificar a Carlos Alberto y por la propia investigación policial del homicidio, a cargo de la Guardia Civil y que derivó en la práctica de cinco detenciones a las puertas de las navidades de 2022. Tres de esas personas, el responsable de un taller mecánico clandestino de la calle Severino Cobas de Vigo y dos porteros de discoteca uruguayos afincados en la ciudad olívica y en Porriño, fueron declaradas investigadas judiciales. Una condición que a día de hoy pende de un hilo tras el reciente informe de la Fiscalía que pide sobreseer provisionalmente el caso por falta de pruebas concluyentes. La acusación particular se opone al considerar que hay «indicios suficientes» y que quedan además diligencias pendientes. La decisión está en manos de la nueva jueza, la cuarta instructora que tiene el caso desde el hallazgo del cadáver.

Denuncias por estafa

Carlos Alberto, natural de Viana do Castelo, llevaba años en Galicia. Había hecho de la compraventa de vehículos usados su modo de vida, pero las denuncias y causas judiciales contra él por presuntas estafas en ese ámbito empezaban a acumularse y, de hecho, parecen estar detrás su trágico final. Pese a que cuando se halló su cuerpo flotando en el agua del pozo habían pasado más de dos años desde su desaparición, el maltrecho cadáver evidenció que lo habían matado de un traumatismo craneoencefálico que causó hundimiento de la bóveda craneal. Quien o quienes acabaron con su vida usaron un objeto contundente de gran «poder lesivo», quizás un «martillo» u otra herramienta similar, prácticamente descartando por ello los forenses que el arma homicida pudiese ser un palo con cinta aislante sujetando una bolsa hallada junto al pozo. Ese ataque fue por la «espalda», pero la víctima tenía más golpes que afectaron a su órbita izquierda o a la pirámide nasal.

El sábado que desapareció había quedado con uno de los investigados, con el responsable del taller de Severino Cobas. Fue este vigués el que, tras su arresto, inculpó a los dos porteros. «Me pidieron que lo citara en el taller para cobrar una deuda que tenían. Lo golpearon, le pusieron una bolsa en la cabeza, lo metieron en la furgoneta y se lo llevaron. Pasaron entre dos y tres horas y volvieron con el vehículo vacío», contó. En ese primer momento dijo que no conocía de nada a esos varones, pero la investigación demostraría que no era cierto.

Entre Vigo y O Porriño

Ese testimonio llevó a la detención de los otros dos investigados, que ingresaron en prisión provisional, si bien meses después fueron excarcelados por la Audiencia Provincial de Pontevedra, que no vio suficientemente «sólida» la declaración del otro investigado. Lo cierto es que uno y otros incurrieron en inconsistencias o directamente «mintieron». Los porteros negaron haber estado en el taller, pero los datos aportados por Google en la comisión rogatoria cursada a EE.UU. para conocer su geolocalización no dejan lugar a dudas de que estuvieron en Severino Cobas y a continuación en la localidad de O Porriño.

Para la Fiscalía no es suficiente, después de que el ADN, además, no arrojase resultados positivos. Hace algo más de un año la jueza que instruía entonces el procedimiento rechazó archivarlo porque veía indicios suficientes y faltaba por conocer la geolocalización. Ahora, la nueva titular del juzgado, ya con el informe de los posicionamientos de los teléfonos móviles en la mano, debe decidir si sigue adelante o da carpetazo al caso.