La Audiencia ordena que una escuela devuelva 10.000 euros a una alumna al desmatricularse

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ordenó a un centro formativo a devolver a una alumna los más de 10.000 euros que abonó por un curso de fotografía tras el interés de la joven por dejar de cursar el ciclo.

A pesar de que la estudiante solicitó la devolución de la matrícula en plazo, la escuela se negó a reintegrar dichas tasas porque alegaba que lajoven se había acogido a una bonificación del 6% de la matrícula, motivo que a su criterio, no era compatible con la devolución del pago.

La Audiencia rechaza este «mero» argumento y ordena su devolución: «Causa un desequilibrio importante de derechos y obligaciones de las partes».