La Audiencia ordena que una escuela devuelva 10.000 euros a una alumna al desmatricularse
El centro formativo se quedó con su dinero por haberse acogido a una bonificación en el pago
e.v.
La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ordenó a un centro formativo a devolver a una alumna los más de 10.000 euros que abonó por un curso de fotografía tras el interés de la joven por dejar de cursar el ciclo.
A pesar de que la estudiante solicitó la devolución de la matrícula en plazo, la escuela se negó a reintegrar dichas tasas porque alegaba que lajoven se había acogido a una bonificación del 6% de la matrícula, motivo que a su criterio, no era compatible con la devolución del pago.
La Audiencia rechaza este «mero» argumento y ordena su devolución: «Causa un desequilibrio importante de derechos y obligaciones de las partes».
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Sancionada con 30.000 euros una empresa del motor de Vigo por contratar trabajadores durante una huelga
- El mejor pueblo de España para jubilarse está en Galicia: vivienda barata, buenos servicios y patrimonio histórico
- Los nuevos funcionarios que entren a la Xunta dejarán de ocupar destinos provisionales
- De la pista de baile al altar
- Arrastran por el suelo a una mujer en una pelea en Baiona
- «Cada vez somos menos curas y tenemos más tarea; hay que trabajar en conjunto»
- Davila 16/10/2025
- A la «turboglorieta» de la Avenida de Madrid le cuesta fluir: retenciones de más de 4 kilómetros en hora punta