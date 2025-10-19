Académicos y médicos avalan al rector en Medicina pero exigen resultados en un mes

Académicos y médicos cierran filas en torno al rector de la Universidad de Vigo, Manuel Reigosa, en su petición formal de la titulación Medicina condicionada a una prórroga de un mes como última bala en las negociaciones por una descentralización completa del segundo ciclo del grado con participación de las tres universidades gallegas. Incluso los que han sido más combativos por una facultad propia, como la catedrática África González, le dan su respaldo. Eso sí, exigen resultados en noviembre o levantarse de la mesa.

Gónzalez acudió el viernes al Consello de Goberno de la UVigo en la que se aprobó la expresión de interés por Medicina. Ella, que acudió con voz pero sin voto, fue una de las voces que allí pidió no suspenderla durante un mes. «Personalmente, prefiero ya no solo no dejar el margen de ese mes, sino que se hubiera sido más contundente pidiendo una facultad de Medicina desde primer curso, pero entiendo que ellos tienen un acuerdo institucional también y entiendo su posición [la del rector de la UVigo]», explica la inmunóloga, que entiende que «la descentralización no mejora el problema de que se necesitan más médicos».

Añade que, aunque a ella le hubiera gustado «ir a máximos», apoya «lo que diga nuestra universidad y lo que salió ayer». Considera que fue un debate «muy positivo», resolviendo dudas, que demostró que hay «interés por implantar el grado de Medicina» y que dejó «sensación de unidad».«Estamos todos a una», asegura.

«Es lo correcto, la Universidad de Vigo no podía quedarse atrás», sostienen el catedrático Jacobo Porteiro sobre la expresión de interés por Medicina. «Queremos ir a por todas, pero es un título complejo impartido por Santiago desde siempre, así que tomar un camino unilateral no tiene sentido. Dejarla en suspenso para seguir explorando un grado compartido es la mejor decisión», defiende.

Aunque sin presencia en el Consello de Goberno de la UVigo, otro gran colectivo afectado por la decisión es el facultativo. El presidente del Colegio Oficial de Médicos de Pontevedra, Isidro Lago, defiende la descentralización como mejor opción. «Es un acuerdo aparcado desde 1995, esta es una forma de darle salida y hay que hacerlo ya», expone. Para llegar en un mes a un acuerdo, confía en la «presión por parte de Sanidade», así como en los problemas de docentes de la Universidad de Santiago y de espacio para prácticas en el Hospital Clínico, con el aumento de alumnos a 403 por año. El doctor Lago no cierra las puertas a que en un futuro Vigo tenga su propio grado, pero sostiene que con la descentralización la UVigo gana «experiencia y profesores».

El sindicato médico con presencia en Vigo, O’Mega, también lo ve como la mejor opción para «aprovechar el talento y la tecnología de todos los hospitales del Sergas». Su presidente, Manuel Piñeiro, entiende que Santiago solo «no da abasto». Reclama que el acuerdo se tiene que cerrar ya para «que se abra el ciclo para septiembre del año que viene». Aplauden la petición de una facultad propia «como medida de presión».

En líneas generales, médicos del Chuvi consultados, que prefieren mantenerse en el anonimato, asumen un mes de prórroga para negociar, pero no más. No están dispuestos a seguir esperando, tras más de dos décadas intentando un reparto efectivo de la docencia. Tampoco están dispuestos a aceptar cualquier pacto. Advierten que, si no, darán guerra por la facultad.

Sanidade

Al conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, le parece «bien» que la UVigo le haya puesto un plazo límite de un mes a las negociaciones para pactar la descentralización de Medicina que considera como la mejor alternativa, opinando tanto como conselleiro como médico.

La USC apuesta por negociar y su facultad insiste en que cumple el 80% del pacto de 2015

Ante la petición formal del grado de Medicina por parte de la UVigo, la Universidad de Santiago de Compostela prefiere no hacer una valoración y mantenerse «no plano negociador». «Apostamos pola descentralización e aproveitamento dos recursos do sistema sanitario para acadar a mellor calidade na docencia», completan su respuesta.

Sin embargo, el Decanato de su Facultad de Medicina no fue tan respetuoso con el proceso negociador en el acto de celebración de su patrón San Lucas, el mismo día del Consello de Goberno de la UVigo que pidió el grado. En su discurso, el decano José Carreira negó que el pacto de 2015 para la descentralización de Medicina no se haya ejecutado y aseguró que «se cumple al 80%». Con esta cifra se refiere solo a las prácticas. Recordó que ya manda a estudiantes de 6º y de una de las dos rotaciones de quinto, con la intención de implantar la segunda. Además, resalta que el número de estudiantes que realizan prácticas se reducirán un 25% con el nuevo plan.