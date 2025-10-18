La Xunta construirá una segunda residencia universitaria en Vigo

Más de medio siglo después de su apertura, la Altamar tendrá por fin una «sucesora». La Xunta de Galicia ha anunciado la construcción de una segunda residencia juvenil universitaria en Vigo, respondiendo así al creciente problema habitacional en la urbe. «La mayor preocupación a día de hoy en todos los datos, en todas las encuestas, pues es el problema de la vivienda» relataba el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, durante una visita en la que presentó las principales novedades de los presupuestos autonómicos para el próximo año.

Este complejo estará ubicado en una parcela de 3.500 metros cuadrados en el Ofimático y que desarrollará de la mano de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas. Así, las cuentas del 2026 permitirán «el inicio de los trámites» para un complejo que tendrá capacidad para entre 100 y 120 jóvenes. El conselleiro incidió en los problemas del mercado residencial en Vigo, al que hay que sumar «la presión que ejerce también la propia Universidad» con cientos de estudiantes llegados de fuera del área metropolitana.

Actuación prevista en el antiguo Ofimático / Hugo Barreiro

Durante el próximo año se redactarán los pliegos para su construcción en un proyecto de urbanización que recoge también unos 60.000 metros de zonas verdes siempre siguiendo unas pautas que permitan la integración paisajística con todo el entorno. El objetivo es que en 2027 se inicien las expropiaciones y que en 2028 arranquen las obras de urbanización de todo el ámbito.

El conselleiro recordó que las instalaciones estarán abiertas a menores de 35 años que se trasladen por motivos laborales y académicos, destacando que este modelo de gestión de la Xunta «tiene un funcionamiento muy dinámico y que está funcionando muy bien», añadió.

Antigua villa romana de Alcabre

López Campos enmarcó estos avances en las facilidades a la juventud de su departamento, aunque los otros grandes anuncios en su visita a Vigo se centraron en la cultura. Además de elevar a 10,5 millones de euros la inversión para finalizar el nuevo Teatro Fraga, la consellería iniciará en 2026 la ampliación del Museo do Mar de Galicia en más de 7.000 metros cuadrados.

El complejo diseñado por el arquitecto César Portela -quien también renovará el emblemático cine vigués- incorporará el antiguo yacimiento romano anexo en la antigua Finca Zulueta. En los últimos años la Universidade de Vigo realizó prospecciones y sondeos arqueológicos en ella, sacando a la luz cerámicas y otros elementos que lo sitúan como una antigua finca romana. Así, el próximo año se convocará un concurso de ideas para encontrar la mejor opción a la hora de «poner en valor este yacimiento de gran potencial cultural, científico y turístico», añadió López Campos.