La Xunta invertirá 10,5 millones de euros para culminar las obras del Teatro Fraga

La Xunta de Galicia destinará 10,5 millones de euros para finalizar las obras del Teatro Fraga de Vigo. Así lo anunció este viernes el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, durante una visita al edificio, en la que estuvo acompañado por la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, y el director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo.

El responsable autonómico explicó que esta inversión se enmarca en una planificación presupuestaria plurianual iniciada con la compra del inmueble y que se extenderá hasta el año 2028.

Calendario de ejecución

López Campos avanzó que en 2025 está previsto concluir el proyecto básico y de ejecución, paso previo a la licitación de los trabajos finales. «Nuestro compromiso con la reapertura de este simbólico edificio es total, y así se refleja en los Presupuestos de 2026, donde contamos con una primera partida de 1,5 millones de euros para hacerlo posible, señaló el conselleiro.

El objetivo, explicó, es completar los trabajos de recuperación del histórico espacio vigués tras el impulso dado este verano, cuando —en colaboración con la Deputación de Pontevedra— se encargó al arquitecto César Portela la redacción del proyecto y la dirección de las obras.

El conselleiro recordó que esta misma semana se formalizó el contrato, dotado con un millón de euros, coincidiendo con la apertura del edificio al público mediante un programa de visitas guiadas. La previsión es que la redacción del plan esté finalizada en el primer trimestre de 2026, de modo que el proyecto se pueda presentar en abril. «Tras esto, comenzaremos el procedimiento de licitación, con la intención de que las obras arranquen en 2027», detalló López Campos.