Transportes completa su «repóker» de excusas para no recuperar los servicios perdidos en la línea del Miño

El Ministerio de Transportes renueva cada año sus excusas para que el ferrocarril en el sur de Galicia no vuelva a la situación previa al coronavirus, momento en el que operaban 28 trenes de Obligación de Servicio Público (OSP) más que ahora. Desde que el estallido de la pandemia en marzo de 2020 obligó a suprimir cientos de servicios, tanto el Gobierno como Renfe han apuntado a diferentes motivos para rechazar su recuperación, completando ahora su «repóker» particular en la línea del Miño.

Hasta bien entrado el 2022 se señaló a la ausencia de demanda como principal escollo. No obstante, la implantación de los bonos gratuitos de Media Distancia pusieron en duda esta tesis. Y es que mientras el Eje Atlántico crecía por encima del 40%, el Blablacar y los autobuses se saturaban entre Vigo y Ourense. Durante los meses siguientes se señaló a la falta de personal cualificado debido a las numerosas jubilaciones registradas esos años, algo mitigado con las sucesivas ofertas públicas de empleo de la operadora pública. Luego sería el turno de la falta de material rodante y sus repuestos, todo ello mientras el secretario de Estado ofrecía trenes que podrían cumplir dicho servicio a Portugal o Sudamérica, o incluso se rescataban las 594 para servicios turísticos.

La situación se mantuvo con el despliegue de la nueva oferta comercial en Larga Distancia y la llegada de los Avril entre Galicia y Madrid. Un documento interno en abril de 2024 apuntó entonces a las obras de adaptación al Corredor Atlántico y el cierre de la línea a Monforte por obras como motivación para no recuperar la conexión directa con Ponferrada durante esta década. En el caso de Valença, fueron la falta de permisos por la parte lusa y la remodelación de la estación tudense.

Frecuencias de tren en Vigo de Obligación de Servicio Público (OSP) / Hugo Barreiro

Este «póker» creció en septiembre con una respuesta escrita en el Senado. En ella explican que dada la duración de las obras, «está siendo necesario habilitar a los maquinistas nuevamente» para circular por la decimonónica vía del Miño. «La habilitación de los maquinistas es un proceso largo, ya que tienen que serlo tanto de la vía como del material», explican en su misiva a Carme da Silva, senadora del BNG por designación autonómica. «Además, se trata de maquinistas procedentes de varias residencias, lo que requiere una logística aun mayor para cumplir con el plan de formación pautado y teniendo cuenta que son personal que está realizando otros servicios», añaden sin fijar horizontes para su finalización.

Los horarios afectados

Como se ve en la tabla que acompaña estas líneas, la supresión de estos cuatro trenes diarios (uno por ruta y sentido) deja en mínimos la movilidad en más de la mitad de las horas del día. El primer servicio (Regional 12611) sale de Ponferrada a las 6.15 de la mañana, aunque permanece parado en Ourense desde las 8.57 horas hasta las 10.05 horas. En ese momento reanuda la marcha hacia Guixar, a donde llega dos horas después. Minutos antes (11.35h) llega el primer Tren Celta desde Oporto, solapándose con el horario de la lanzadera que unía Valença do Minho y Tui con Vigo entre las 11.05 y las 11.55 horas. Esta falta de coordinación es una constante en ambos sentidos, tanto por la mañana como por la tarde. El 492 que salía de la estación lusa a las 20:44 era solo seis minutos antes que el actual «camello» que procede de Oporto, siendo la diferencia más corta en una horquilla de una media hora en las distintas frecuencias.

Así, la mitad de la operativa actual en este corredor en paralelo al Miño corre a cargo del Alvia de Barcelona que circula tres días por semana, siendo los otros cuatro cubierto como una lanzadera hasta Ourense. Su salida a las 7.48 es el servicio más madrugador, si bien antes existía el Regional 12604 que lo hacía a las 7.05 horas hacia Ponferrada. En sentido este también desaparecieron los regionales de las 9.16 y 18.12 horas, concentrando así las frecuencias a primera hora de la mañana para ir y a última de la tarde, al volver. Precisamente a esas horas se ha hecho coincidir el Regional 12607 desaparecido desde Ponferrada con el Alvia procedente de Cataluña, aunque este suele acumular retrasos que reducen su fiabilidad. También falta el regional desde Ourense a las 19.13 horas.