Seis escritores en la semana literaria de Bouzas

La Asociación Cultural organiza la Semana Literaria de Bouzas, que se celebrará del lunes 3 al viernes 7 de noviembre en la segunda planta del Liceo Marítimo. Los talleres estarán a cargo de Branca Trigo y Vanessa Glemsel, mientras que seis autores y autoras participarán presentando sus obras a lo largo de la semana.