El PP pide claridad al Concello sobre los Next Generation

El grupo municipal del PP de Vigo anunció que elevará a las Comisiones Informativas que se celebran el próximo lunes los problemas derivados de la pérdida de más de 3 millones de euros de fondos Next Generation, que eran para la nueva envolvente del edificio consistorial. Exigirán explicaciones en presente y futuro. La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, se preguntó por el futuro del proyecto al que iban destinados estos fondos: «¿Se va a hacer o se va a meter en un cajón?, ¿Quién va a poner ahora ese dinero que hemos perdido? ».

Luisa Sánchez también recordó que hay otros cuatro proyectos subvencionados por Europa que corrieron la misma suerte, como los 700.000 euros concedidos para la reforma del mercado de Teis.