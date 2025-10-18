Nueva condena de la Audiencia por el caso de la estafa de la hija en apuros
La víctima transfirió 2.800 euros a una cuenta pensando que se los solicitaba la joven
Un fraude muy habitual es el del hijo o la hija en apuros. La Audiencia de Vigo ya dictó varias sentencias que tienen como protagonista a esta estafa y en una reciente ratifica una condena de siete meses de prisión y de casi 3.000 euros de indemnización a la víctima. El acusado era el titular de la cuenta bancaria en la que se recibió el dinero timado y actuó «o bien solo o en ilícito concierto con terceros no identificados». La víctima recibió en febrero de 2024 un mensaje de WhatsApp de quien decía ser su hija, informándole de que tenía problemas con su móvil y necesitaba 2.800 euros de forma urgente. Este padre, «en la creencia de que era su hija», transfirió esa cantidad a una cuenta.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- «No solo me arrancaron la pierna, me arrancaron la vida»
- Varios heridos en una multitudinaria pelea en el centro de O Grove
- «En dos años tenemos que bajar a 70 millones el gasto en la plantilla»
- Así son las casas cápsula presentadas en O Grove
- Choca con su vehículo contra el muro de una casa en Vigo y llama para que lo rescaten
- Cae en Vigo el primer premio del sorteo extraordinario del Día de la Hispanidad
- La apertura inminente de dos macrogimnasios acerca a Vigo a los 100 centros
- Últimas cenas en la Capilla Sixtina gastronómica de Vigo