Nueva condena de la Audiencia por el caso de la estafa de la hija en apuros

Un fraude muy habitual es el del hijo o la hija en apuros. La Audiencia de Vigo ya dictó varias sentencias que tienen como protagonista a esta estafa y en una reciente ratifica una condena de siete meses de prisión y de casi 3.000 euros de indemnización a la víctima. El acusado era el titular de la cuenta bancaria en la que se recibió el dinero timado y actuó «o bien solo o en ilícito concierto con terceros no identificados». La víctima recibió en febrero de 2024 un mensaje de WhatsApp de quien decía ser su hija, informándole de que tenía problemas con su móvil y necesitaba 2.800 euros de forma urgente. Este padre, «en la creencia de que era su hija», transfirió esa cantidad a una cuenta.