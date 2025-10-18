Maestro con «M» de Montero
A comunidade educativa do IES Álvaro Cunqueiro rendeu onte homenaxe a un dos seus profesores máis ilustres: o académico e defensor da lingua galega, Xesús Alonso Montero, que recibiu no salón de actos do instituto un cálido tributo polos seus ensinos e o seu trato amable no seu percorrido docente
«Por que se me homexaea?» Esta pregunta discorría pola excelsa mente do académico Xesús Alonso Montero, como el mesmo verbalizou, cada vez que se lle conmemoraba ou dedicaba un recoñecemento pola súa faceta de intelectual, ensaísta, catedrático, tradutor, investigador das letras galegas ou mesmo vigués distinguido. «En ningún momento pensei que as merecía pero sempre dicía que nalgún momento quizáis a merecese. Tiven ducias delas, pero nunca tan emotiva como a de hoxe», ampliou. Refírese ao acto celebrado onte na súa honra no IES Álvaro Cunqueiro de Vigo, onde se lle rendía tributo ao seu apelido máis ilustre: o de profesor de instituto.
No coñecido anteriormente como Coia 4 impartiu docencia o académico vigués entre 1980 e 1982. «Sempre fun un profesor peculiar dende que entrei non sistema», confesaba Montero nesta viaxe aos seus inicios na docencia. «Encontreime sobre todo que non sabía ser profesor; unha cousa é explicar e outra saber dirixirse aos alumnos», contaba o historiador.
Rodeado de múltiples tomos da Enciclopedia Galega sobre o escenario do salón de actos, Alonso Montero recibiu o agarimo non só do centro educativo ao que marcou con tanto fervor. Os seus fillos Sara e Cuchús Alonso Pimentel tamén acompañaron ao seu pai nesta homenaxe ,a cal asistiron así mesmo o alcalde de Vigo, Abel Caballero; Manuel Reigosa, reitor da Universidade de Vigo; Valentín García, secretario Xeral da Lingua; Jesús Manuel Álvarez Bértolo, director Xeral de Centros e Recursos Humanos; César Pérez Ares, xefe territorial de Educación; Gustavo Lorenzo, inspector xefe do servizo territorial de Inspección Educativa; Pedro Areal, inspector do IES Álvaro Cunqueiro; Fina Casalderrey, membro da Real Academia Galega; Antón Vidal, presidente da Editorial Galaxia; Xosé Manuel Soutullo, director da Fundación Penzol ou o pintor Antón Pulido.
Foi tal a pegada que Alonso Montero deixou ao longo da súa carreira docente que varios antigos alumnos seus quixeron lembralo cunhas bonitas verbas. «Xogaba coas palabras e convertía cada lección nun verdadeiro pracer», contaba Lourdes, unha das súas exalumnas.
Para Xesús Alonso Montero, lembrar todos e cada un destes anos de docencia resultaría inabarcable, pero si evocou a chegada do galego, moi tibio e mesmo castigado, ás aulas. «Cando vía alumnos humillados por falar en galego nas clases, eu ía xunto deles e dicíalles: esa lingua que che reprochan é a mesma lingua coa que teu pai namorou a túa nai, a mesma lingua coa que che cantaban unha nana cando eras cativo. Non é menos valiosa que outra lingua», aseverou o académico.
Verbas especialmente sensibles, que traspasan a oficialidade do acto pola familiaridade dunha verdadeira amizade, foron as da directora do IES Álvaro Cunqueiro, Malores Villanueva. A tamén filóloga e profesora de Lingua Galega lembrouno compartindo viaxes, comidas, conferencias e charlas, pero nada como o día no que se puxo fronte a él para defender a súa tese doutoral. «Éncheme de orgullo saber que formaches parte dá miña tese, con preguntas adecuadas e dúbidas razoables. Ese día fun moi feliz e hoxe é un día igual de feliz», trasladou Villanueva, quen valorou o orgullo que supón para o centro ter un profesor como Alonso Montero.
Pola súa banda, o alcalde Abel Caballero incidiu na calidade humana, literaria e profesional así como a dimensión social e política do académico. «Naqueles anos escuros, tristes e lamentables, Alonso Montero levantaba sempre a bandeira dá dignidade, dá democracia, de Vigo, de Galicia, de España, e á da liberdade, e ese foi ou seu extraordinario e marabilloso exemplo», pechou o rexedor.
