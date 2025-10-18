Leiva enloquece a Vigo y anuncia segunda fecha en la ciudad

Pocas dudas había sobre el furor que iba a despertar el concierto de Leiva anunciado para el verano del 2026 en Vigo, aunque la realidad incluso ha superado esas expectativas. Su actuación, la primera conocida del ciclo estival en la ciudad, ha sido todo un éxito en lo que a venta de entradas se refiere.

Con casi nueve meses de antelación, los fieles del artista madrileño han estado a punto de colgar el cartel de «sold out» en menos de 24 horas. Frente a tal acogida, la única respuesta probable por parte de Leiva ha sido anunciar una segunda fecha.

Cuándo es el nuevo concierto de Leiva en Vigo

Las entradas para el 4 de julio se pusieron a la venta por 43 euros (más 4,30 de gastos de gestión) y prácticamente han volado en su totalidad. La nueva cita con Leiva repite escenario, el Peirao de Trasatlánticos, y se convoca para el 3 de julio. Las entradas ya están también por el mismo precio.

El autor de «Terriblemente cruel», «Como si fueras a morir mañana» o «Breaking Bad» volverá a Vigo cuatro años después de su última visita en agosto de 2022 dentro de los conciertos de Castrelos.