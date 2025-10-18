La lluvia vuelve mañana y se queda una semana: no pasaba desde abril

La configuración atmosférica de este mes de octubre está siendo del todo inusual: la temperatura media está casi cinco grados por encima de lo habitual y el embalse que abastece a Vigo —y a localidades cercanas como Mos, Porriño, Redondela o Salceda de Caselas— está al 50% de su capacidad, lo que permite suministro para 90 días. Lo normal, a estas alturas del año, sería que estuviese por encima del 70%.

Con todo, el otoño veraniego está a punto de terminar. Según explica Juan Taboada, coordinador de Meteogalicia, la anomalía se produce porque llevamos medio mes con un anticiclón acomodado, que obliga a las borrascas a contornearlo por el norte, haciendo que acaben llegando al Mediterráneo. «Por eso ocurrió la dana que tuvimos la semana pasada en Alicante y todavía hay inestabilidad por allí», indica.

El cambio: frentes desde mañana

Ahora le toca a Galicia. «El anticiclón está cada vez más debilitado y va a desaparecer mañana. Entonces los frentes retomarán su camino normal, entre Terranova e Irlanda, y cogerán a nuestra comunidad en su radio de acción», señala Taboada.

Hoy es el último día de sol y calor. Las máximas alcanzarán los 25 grados y las mínimas no bajarán de 15. El viento sur se empezará a notar y por la noche se puede esperar alguna precipitación, pero será de carácter débil. Como el anticiclón se está cambiando de sitio, las borrascas se sucederán desde mañana hasta al menos el próximo sábado. En definitiva, habrá chubascos todos los días durante una semana, algo que no ocurría desde el 12 de abril. La jornada más destacada fue la del 18, cuando se acumularon 70 litros por metro cuadrado. Fue siete veces más que el día más húmedo de este octubre: solo llovió una vez en todo el mes y apenas cayeron 10 litros por metro cuadrado.

En septiembre hubo precipitaciones durante 15 días en la ciudad, pero fueron pequeñas borrascas que dejaron un total de 98 litros por metro cuadrado. Taboada asegura que próximamente cabe esperar que se superen los 100.

«Puede llegar a haber un aviso amarillo, todavía no podemos descartar otra cosa», señala.

Si el frente que entre viene con nombre o no —como fue el caso de la dana Alice en el Mediterráneo— lo deciden varios países. Son España, Portugal, Luxemburgo, Bélgica y Francia. «Cuando uno de ellos ve que su territorio tendrá una afectación importante, le pone el nombre», dice el meteorólogo.

Alivio para los embalses Embalses

En cuanto a la situación de los embalses, desde Meteogalicia afirman que las lluvias serán de calidad, persistentes y generalizadas, «algo importante para las cuencas de los ríos. No vamos a ver chubascos momentáneos en lugares concretos, sino lluvias persistentes y con continuidad», indican.

Embalse de Bahíñas a principios de octubre. / Pablo Hernández Gamarra

La ciudad viene de una «sequía severa» por la que hubo que tomar medidas extraordinarias. Si no fuese a llover, el embalse de Eiras, que está a menos del 50% de su capacidad, solo podría suministrar tres meses a los vecinos. Peor está el de Baíña de Baiona, al 25% y que de no contar con nuevas lluvias podría necesitar refuerzo desde la ciudad olívica.

Esta semana, desde el Concello solicitaron a la Xunta que se reduzca el caudal ecológico del río Oitavén. El gobierno autonómico aseguró que estaba a 0,5 metros cúbicos por segundo, mientras que el Concello señala que hasta hace dos días estaba en 0,7.