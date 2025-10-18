Los hoteles del centro de Vigo están ya llenos para el puente de la Constitución

Aunque todavía se desconoce la fecha exacta del encendido de las luces de Navidad, los turistas y visitantes saben que desde finales de noviembre toda la ciudad estará ya engalanada. Es por eso que en muchos casos deciden reservan con antelación su escapada a Vigo. Prueba de ello es que para el puente de la Constitución están todos prácticamente llenos. Según la web de Booking, el 97% de los alojamientos están completos para esas fechas. Apenas quedan plazas en algún hotel y en pisos turísticos.

El propio presidente de la Asociación de Hosteleros de Vigo (Ahosvi) y director del hotel Attica 21, Daniele Provezza, afirma que para el sábado 6 de diciembre, todos los hoteles del centro están llenos, pero para el viernes 5 sí queda alguna habitación libre. «Los que quieran venir a Vigo en el puente de la Constitución también pueden reservar habitaciones en hoteles de las afueras, por ejemplo en las zonas de playas. Esos establecimientos sí tienen camas disponibles», apunta Provezza.

Las reservas tanto para el puente de la Constitución como para el resto de fines de semanas desde el encendido de las luces de Navidad son considerablemente más caras que otros viernes y sábado normales del año. Tal y como apunta el presidente de Federación de Turismo y Hostelería de Pontevedra (Feprotur), César Ballesteros, tomando como base una habitación para dos personas en un hotel de cuatro estrellas, en algunos casos el precio se llega a duplicar. «Al final esto es la ley de la oferta y la demanda. Esos días son los que hay un mayor interés por pernoctar en Vigo, y es normal que los precios suban hasta llegar en algunos casos a ser el doble», asegura.

Hay que tener en cuenta que para esos días, hay turistas que reservan ya su plaza de un año para otro. Es decir, muchos que vinieron en la anterior Navidad a Vigo, cuando se fueron del hotel ya dejaron pagada una habitación para este año. El objetivo es conseguir precios más baratos al hacerlo de forma tan anticipada y, sobre todo, garantizarse que no se van a quedar sin habitación para disfrutar de las luces de Vigo.

El sector espera replicar el resto de fines de semana entre finales de noviembre y principios de enero, mientras las luces de Navidad estén activas, los datos de ocupación hotelera del puente de la Constitución. Es decir, que prácticamente todos los hoteles de la ciudad estén llenos durante esas fechas. De momento, no obstante, reconocen que las reservas están bastante paradas. El motivo es que el alcalde no ha anunciado cuándo es el día del encendido de las luces de Navidad. En el momento que lo haga, los hoteles esperan recibir un aluvión de reservas tanto de gallegos de otros puntos de la comunidad como de turistas de toda España y de otras partes del mundo.

Los hosteleros son conscientes de que la Navidad de Vigo es la época más importante del año para ellos junto Conxemar y O Marisquiño. Es por eso que incluso desde el pasado septiembre, a dos meses vista del encendido del alumbrado, muchos restaurantes ya estaban preparando los menús de grupos para ofrecer en las cenas de empresa y las reuniones de amigos. Es más, las reservas se han acelerado en las últimas semanas y en algunos restaurantes ya es complicado conseguir mesa para grandes grupos.