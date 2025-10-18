Grandes ‘hits’ de la zarzuela

«Unha noite de zarzuela» es la segunda gran cita del Otoño Lírico de la Asociación de Amigos de la Ópera de Vigo, que se celebra hoy en el Auditorio Afundación. En ella ofrece «una selección muy representativa» de romanzas y escenas de este género. El elenco, encabezado por la soprano Ainhoa Arteta, se completa con el barítono gallego Borja Quiza, el tenor canario Pancho Corujo y el pianista Javier Carmena.

Cuenta el presidente de la asociación, Daniel Diz, que elaboraron el programa con la intención de que cualquier lego en zarzuela tuviera acceso a piezas destacas. Interpretarán temas de, por ejemplo, Luisa Fernanda, La del Soto del Parral o La del manojo de rosas. También «Ahora que todo ha terminado», una romaza de El orgullo de quererte, que se acaba de estrenar en los Teatros del Canal (Madrid) y que está compuesta por Javier Carmena, el pianista que toca hoy en Vigo.