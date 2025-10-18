La gerencia de urbanismo contará con un presupuesto de 11,7 millones el próximo año

La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Vigo contará en 2026 con un presupuesto de 11,7 millones de euros, un 12,31% más que el año anterior. Este aumento permitirá avanzar en la adquisición de terrenos para equipamientos públicos en barrios como Bembrive, Oia, Coruxo o Candeán, así como en la promoción de vivienda protegida, con la construcción de 227 viviendas, incluyendo 27 pisos de alquiler social en Tomás Alonso y 200 en Santa Cristina.

También se destinarán 415.000 euros a programas de rehabilitación por barrios y actuaciones en las Áreas de Rehabilitación Integral (ARIS). Vigo Aluga continuará con una dotación de 700.000 euros para la bolsa de alquiler municipal y 220.000 se destinaarán en ayudas para adecuar viviendas vacías. Además, se dedicarán 100.000 euros al contrato de mediación para el alquiler social y 60.000 a mejorar la accesibilidad en edificios.

Por otro lado, el Concello financiará con 45.000 euros un convenio con la Universidad de Vigo para el Observatorio de la Vivienda, con el objetivo de analizar la situación del mercado residencial en la ciudad. Se trata de una herramienta que se considera clave para impulsar medidas que permitan contener los precios.